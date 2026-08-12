El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este miércoles el programa económico del Gobierno durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba y afirmó que Argentina necesita atravesar un proceso de reconstrucción después de décadas de crisis.

“A pesar de no haber estado en ninguna guerra, Argentina ha sido arrasada en los últimos 25 años y hoy necesitamos reconstruir este país”, expresó durante su participación en el Ciclo de Coyuntura organizado por la entidad cordobesa.

Caputo sostuvo que las reiteradas crisis económicas generaron desconfianza entre los argentinos y aseguró que el actual Gobierno intenta modificar las causas estructurales que, según su análisis, provocaron problemas como la inflación, el endeudamiento y la inestabilidad cambiaria.

“El problema era la deuda, el dólar y la inflación; cuando en realidad esas eran las consecuencias de cómo financiaban el déficit”, señaló.

El funcionario calificó al plan oficial como un “programa de estabilización” y advirtió que los resultados no pueden ser inmediatos. “Si vos creés que vamos a ser Suiza mañana, estás equivocado”, afirmó.

Caputo también reconoció diferencias importantes entre los distintos sectores de la actividad económica. Mencionó particularmente el crecimiento de la energía y la minería, mientras que señaló mayores dificultades en actividades como la industria y el comercio.

Según explicó, el ingreso de divisas generado por los sectores energético y minero contribuye a mejorar las cuentas externas y el balance del Banco Central.

En ese contexto, anticipó la incorporación de nuevos proyectos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De acuerdo con el ministro, podrían conocerse inversiones por montos de hasta US$50.000 millones. Se trata, por el momento, de un anuncio realizado por el funcionario y los proyectos mencionados no fueron detallados durante la exposición citada.

Caputo también cuestionó el modelo económico aplicado durante la anterior administración nacional y sostuvo que la actual gestión debe “perseverar” y “profundizar” las reformas impulsadas desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

El ministro llevó además su exposición al terreno político y habló sobre las elecciones presidenciales de 2027. Consideró que Argentina necesita una conducción con características similares a las de Milei, aunque aclaró que eso no necesariamente significa que tenga que ser el actual mandatario.

También descartó, desde su perspectiva, un regreso del kirchnerismo al Gobierno y cuestionó las posibilidades electorales del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Las declaraciones se producen mientras el Gobierno busca consolidar su programa económico y atraer inversiones privadas. Para el sur de Santa Fe, el rumbo de la economía nacional tiene especial incidencia en sectores como la industria, el comercio y la producción agropecuaria, actividades centrales para ciudades y localidades de la región.