El sistema financiero recibió favorablemente, aunque con distintos niveles de prudencia, la decisión del Gobierno nacional de ampliar las posibilidades para que las empresas puedan acceder a préstamos en dólares.

Hasta ahora, este tipo de financiamiento estaba concentrado principalmente en compañías vinculadas con actividades exportadoras. Con la nueva disposición, la intención oficial es habilitar el crédito en moneda extranjera para un universo más amplio de firmas.

Sin embargo, desde los bancos anticiparon que no esperan un crecimiento explosivo de los préstamos durante los primeros meses. La implementación sería gradual y dependerá de las condiciones que establezca la reglamentación que prepara el Banco Central.

Uno de los principales atractivos para las empresas es el costo financiero. En determinados escenarios, las tasas en dólares pueden ubicarse considerablemente por debajo de las correspondientes a los créditos en pesos.

Desde Banco Mariva señalaron que existen consultas de clientes interesados en estas alternativas debido al elevado costo del financiamiento en moneda local.

También existen sectores que, aunque no generan directamente ingresos en dólares, trabajan con valores vinculados estrechamente al tipo de cambio. Entre ellos aparecen actividades como la construcción y la industria automotriz.

No obstante, los bancos remarcan que deberán evaluar cuidadosamente el riesgo cambiario. Una empresa que toma deuda en dólares pero genera sus ingresos en pesos puede enfrentar dificultades si se produce una variación importante del tipo de cambio.

Por ese motivo, cada solicitud será analizada teniendo en cuenta la capacidad de pago de la compañía, su nivel total de endeudamiento, las garantías disponibles y la relación de su actividad con la moneda estadounidense.

La Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), que reúne principalmente a entidades de capital nacional, consideró que la medida permitirá utilizar de manera más eficiente los depósitos en dólares existentes dentro del sistema financiero.

Algunas entidades internacionales, en cambio, mantienen una posición más cautelosa debido al riesgo que implica financiar en dólares a empresas cuyos ingresos están principalmente denominados en pesos.

Otro punto que genera interrogantes es el plazo de financiamiento. Una parte importante de los depósitos en dólares dentro de los bancos corresponde a colocaciones de corto plazo, mientras que las empresas pueden necesitar créditos de varios años para realizar inversiones.

Por eso, el desarrollo del mercado también dependerá de la posibilidad de conseguir financiamiento en dólares de mayor duración.

La reglamentación del Banco Central será determinante para conocer las condiciones finales del sistema, incluidos los posibles plazos, tasas, montos y requisitos.

Para las empresas del sur de Santa Fe, especialmente aquellas vinculadas con la industria, la construcción, la producción y otras actividades con costos relacionados con el dólar, la medida podría representar una nueva alternativa de financiamiento. Su alcance concreto, sin embargo, recién podrá evaluarse cuando comiencen a aparecer las primeras líneas crediticias.