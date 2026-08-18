El consultor político argentino Fernando Cerimedo, quien participó de la estrategia digital de Javier Milei y actualmente asesora al presidente boliviano Rodrigo Paz, quedó aprehendido este martes en Bolivia en el marco de la investigación por el ataque a tiros contra Nadia Beller, su expareja.

Cerimedo había sido interceptado durante la madrugada en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra. Posteriormente fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen mientras avanzaban las primeras medidas de la investigación.

Horas después, la Fiscalía resolvió que pasara de arrestado a aprehendido por la presunta comisión del delito de tentativa de feminicidio. El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, informó además que los fiscales del caso solicitarán que permanezca detenido preventivamente en un establecimiento penitenciario.

El ataque contra Nadia Beller

Beller fue atacada cuando se encontraba frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. De acuerdo con la investigación preliminar, dos personas que se movilizaban en una motocicleta la habrían seguido hasta el lugar y posteriormente se produjo la agresión.

La mujer recibió tres impactos de bala y debió ser sometida a una intervención quirúrgica de emergencia. Según informó la Fiscalía boliviana, sufrió heridas en el cuello, el tórax y el brazo derecho. Los proyectiles fueron extraídos y quedaron en manos de los investigadores.

Beller permanece internada, consciente y orientada, según el último reporte difundido por las autoridades.

Qué se investiga sobre Cerimedo

La Fiscalía indicó que la decisión de aprehender al consultor se tomó luego de analizar la declaración de la víctima y otros elementos recogidos durante las primeras actuaciones. Sin embargo, hasta el momento no existe una condena ni está determinada judicialmente su responsabilidad en el ataque.

Los investigadores buscan establecer quiénes fueron los autores materiales y determinar si existieron otras personas involucradas en la planificación del hecho. El propio fiscal general explicó que la investigación se encuentra en desarrollo.

El Gobierno de Rodrigo Paz también se pronunció sobre el caso. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que Cerimedo está a disposición del Ministerio Público y reclamó una investigación “seria y profunda”, remarcando que “nadie está por encima de la ley”.

El vínculo político de Cerimedo

Cerimedo tuvo una participación relevante en la estrategia digital durante la campaña presidencial de Javier Milei en 2023 y fue uno de los fundadores de La Derecha Diario. En Bolivia trabaja como asesor externo del presidente Rodrigo Paz, aunque el Gobierno boliviano ha señalado que no integra formalmente la estructura estatal.

El caso tiene repercusión en Argentina por la trayectoria política y comunicacional del consultor y por su anterior vinculación con el espacio que llevó a Milei a la Presidencia.