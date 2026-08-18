La Champions League 2026/27 entra este martes 18 de agosto en una instancia decisiva. Catorce equipos disputarán los playoffs clasificatorios que otorgarán los últimos siete lugares para la fase de liga, con partidos de ida esta semana y revanchas previstas para el 25 y 26 de agosto. Los equipos eliminados, en tanto, continuarán su temporada internacional directamente en la fase de liga de la Europa League.

La jornada del martes tendrá tres encuentros: Levski Sofia recibirá al AEK Atenas, Dinamo Zagreb enfrentará al Viking y Fenerbahçe será local ante Olympique Lyon. El miércoles se completará el programa con Celtic-LASK, Hapoel Beer-Sheva-Sabah, N.E.C. Nijmegen-Bodø/Glimt y Slovan Bratislava-NK Celje.

Entre ellos, Fenerbahçe-Lyon concentra buena parte de la atención por los futbolistas que integran ambos planteles. El conjunto turco incorporó en los últimos mercados nombres como Mason Greenwood y Nathan Aké, que se sumaron a jugadores como Ederson, N'Golo Kanté y Marco Asensio. Romelu Lukaku también forma parte del equipo, aunque su presencia en el encuentro de ida aparece en duda por su estado físico.

Lyon, por su parte, busca regresar a la principal etapa de la Champions después de haber alcanzado las semifinales en su anterior participación. Nicolás Tagliafico integra el plantel francés, aunque medios europeos informaron que el defensor argentino no viajó para disputar la ida en Estambul pese a haberse reincorporado a los entrenamientos. Su disponibilidad para la revancha es, por el momento, una versión no confirmada oficialmente.

Además, otros futbolistas vinculados con Argentina estarán involucrados. Gonzalo Crettaz, nacido en Buenos Aires y formado futbolísticamente en España, es arquero del N.E.C. Nijmegen, que enfrentará al Bodø/Glimt. El conjunto noruego viene de una campaña destacada en la Champions anterior, cuando eliminó al Inter en el playoff de la fase eliminatoria y luego alcanzó los octavos de final.

Marco Wolff, también nacido en Argentina y con nacionalidad israelí, integra Hapoel Beer-Sheva. Su equipo se medirá con Sabah, campeón de Azerbaiyán, en una serie que garantizará la presencia de un debutante en la fase principal de la competición. El primer partido se disputará en Bucarest, Rumania.

Por otro lado, Celtic, AEK Atenas y Dinamo Zagreb aportan experiencia europea a una instancia en la que no habrá margen de recuperación después de las revanchas.

Los siete clasificados completarán el cuadro de 36 clubes. El sorteo de la fase de liga se realizará el 27 de agosto y la primera jornada se desarrollará entre el 8 y el 10 de septiembre.

Partidos de ida

Martes 18 de agosto – 16:00 de Argentina

Fenerbahçe vs. Olympique Lyon

Levski Sofia vs. AEK Atenas

Dinamo Zagreb vs. Viking

Miércoles 19 de agosto – 16:00 de Argentina