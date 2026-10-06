La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocará a dos conjueces para continuar el tratamiento de una causa que cuestiona el artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la denominada Ley de Tierras. La decisión se produjo luego de que los integrantes del máximo tribunal no alcanzaran unanimidad de criterios.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, la decisión corresponde al expediente FGR 20213/23, impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie. El sorteo de los dos conjueces deberá completar la integración necesaria para avanzar con el análisis del caso.

El planteo tiene entre sus fundamentos la protección del ambiente reconocida por la Constitución Nacional. El reclamo busca cuestionar judicialmente la disposición del decreto que eliminó la Ley 26.737, normativa que establecía límites para la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros.

El caso tiene un recorrido judicial vinculado con otros planteos presentados contra el mismo artículo del DNU. La acción promovida desde Río Negro fue remitida para su vinculación con el expediente iniciado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, conocido como CECIM. Fuentes regionales señalan que el reclamo de Árbol de Pie también incorporó argumentos relacionados con el ambiente, el agua y los derechos de pueblos indígenas.

La Corte resolvió recientemente el expediente del CECIM, pero lo hizo por una cuestión procesal. El máximo tribunal consideró que esa organización no tenía legitimación suficiente para impulsar el reclamo y, por ese motivo, no ingresó al análisis de fondo sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.

Ese punto resulta central para comprender el nuevo escenario: la sentencia sobre el CECIM no cerró necesariamente las demás causas que cuestionan el artículo 154. De hecho, después de aquel pronunciamiento, representantes del planteo iniciado en Río Negro solicitaron que se mantuviera abierto su expediente y se analizaran sus argumentos específicos.

Por otro lado, la disputa también llegó a otros tribunales. Los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot solicitaron una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154. El juez federal Enrique Alonso Regueira rechazó una medida interina, aunque el proceso sobre el planteo continúa.

En este marco, la incorporación de dos conjueces abre una nueva instancia dentro de la Corte. Su participación será necesaria para avanzar ante las diferencias existentes entre los integrantes del tribunal, pero no permite anticipar cuál será la resolución.

Por lo tanto, la discusión sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras continúa abierta y el próximo paso será conocer la integración definitiva que tendrá la Corte para resolver el expediente.