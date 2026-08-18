La reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional atraviesa una etapa de definiciones. La Casa Rosada mantiene entre sus principales objetivos la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero todavía no cuenta con los votos necesarios para avanzar en el Congreso.

El proyecto permanece sin fecha de tratamiento en el Senado mientras el oficialismo intenta construir acuerdos con gobernadores y sectores aliados.

Dentro del propio Gobierno existen diferentes interpretaciones sobre qué camino seguir. Una fuente de la mesa política aseguró a Noticias Argentinas que la intención es avanzar con el debate “antes de fin de año”, una vez consolidados los acuerdos con mandatarios provinciales.

La propuesta oficial también contempla modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos, cambios vinculados a los espacios de publicidad electoral y otros aspectos del sistema político.

Desde la Casa Rosada argumentan que una de las metas es reducir la cantidad de veces que los ciudadanos deben concurrir a votar y disminuir los costos derivados de cada elección.

Sin embargo, las resistencias alcanzan incluso a sectores que habitualmente acompañan iniciativas del Ejecutivo. Referentes del PRO y la UCR no garantizaron hasta el momento su respaldo, lo que obliga al oficialismo a profundizar las negociaciones.

“No hay proyecto si no hay acuerdos políticos confiables y estables. Nadie va a abandonar una herramienta”, señaló una fuente libertaria citada por la agencia.

Las alternativas que analiza el oficialismo

Aunque el objetivo principal continúa siendo eliminar las PASO, dentro del Gobierno también comenzaron a evaluarse opciones intermedias.

Entre ellas aparece una nueva suspensión de las primarias o la posibilidad de mantenerlas sin obligatoriedad, dejando en manos de los espacios políticos la decisión de utilizarlas para definir candidaturas.

También existen posiciones más pesimistas dentro de la administración nacional. Una fuente con acceso al despacho presidencial sostuvo que la reforma integral podría finalmente no prosperar.

“La reforma electoral probablemente no suceda y finalmente se terminen suspendiendo las PASO el año próximo”, afirmó.

Por ahora, las iniciativas económicas continúan ocupando los primeros lugares de la agenda legislativa del Gobierno. En paralelo, la mesa política deberá definir durante los próximos meses si existen condiciones para impulsar una modificación más profunda del sistema electoral.

Para Santa Fe y el sur provincial, la discusión tendrá especial importancia de cara al calendario político de 2027, ya que cualquier modificación en las reglas nacionales puede influir en la estrategia de los partidos, las alianzas electorales y el mecanismo utilizado para definir candidaturas.