El presidente Javier Milei prepara una agenda de recorridas por nueve provincias argentinas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como uno de los principales ejes. El itinerario previsto incluye Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe.

La intención del Poder Ejecutivo es que el mandatario visite proyectos incorporados al régimen y exhiba las inversiones comprometidas en diferentes sectores productivos. Al mismo tiempo, las actividades permitirán nuevos encuentros con gobernadores, en un período marcado por un mayor diálogo entre la Casa Rosada y las administraciones provinciales.

El recorrido comenzó a tomar forma con una reciente visita a Bahía Blanca, donde Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Según la información publicada por distintos medios a partir de fuentes de Casa Rosada, Catamarca aparece entre los próximos destinos después del viaje presidencial a España previsto para octubre. Sin embargo, las fechas del resto de las visitas todavía se encuentran en definición.

El RIGI como eje de las recorridas

Los primeros 23 proyectos aprobados bajo el régimen representan compromisos de inversión por alrededor de USD 49.766 millones. Las iniciativas corresponden principalmente a minería y petróleo y gas, además de proyectos de generación eléctrica, siderurgia e infraestructura.

Las cifras deben ser interpretadas como inversiones comprometidas dentro de los proyectos aprobados y no necesariamente como desembolsos ya ejecutados.

En este marco, Karina Milei y Diego Santilli participaron de la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto, junto a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y Catamarca, Raúl Jalil.

Durante esa actividad también se firmó un Memorándum de Entendimiento para avanzar sobre nuevas etapas del proyecto.

El vínculo con los gobernadores

La agenda productiva se desarrolla paralelamente a una etapa de mayor contacto político entre Nación y las provincias. El 1 de octubre, durante la Argentina Week realizada en París, Milei mantuvo un encuentro con 13 gobernadores.

Desde el Gobierno presentan las recorridas principalmente como una forma de mostrar inversiones y proyectos productivos. Por otro lado, distintas publicaciones periodísticas vinculan el despliegue territorial con la intención de profundizar acuerdos con mandatarios provinciales. Esa interpretación corresponde a fuentes políticas y no constituye, hasta ahora, un objetivo oficialmente anunciado para la gira.

Santa Fe está incluida entre los distritos que Milei tiene previsto visitar antes de finalizar el año. Por el momento no se informó oficialmente una fecha para la llegada del Presidente ni cuál será la actividad específica que encabezará en territorio santafesino.