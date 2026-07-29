Siete familias de Chapuy fueron seleccionadas para acceder a una vivienda durante un sorteo realizado el martes 28 de julio en el SUM Santiago Kinsella. Las casas corresponden a la primera etapa de un programa que contempla la construcción de 14 unidades en la localidad.

Del acto participaron el presidente comunal, Jorge Marmiroli; la directora provincial de Hábitat, Melina Giorgi; la senadora Leticia Di Gregorio; la diputada Rosana Bellatti; y el delegado de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo en el sur santafesino, Fabián Vernetti. También estuvieron presentes escribanos, familias inscriptas y vecinos.

Para participar del sorteo se registraron 43 grupos familiares. De acuerdo con los criterios establecidos por la normativa provincial, una de las viviendas fue destinada a integrantes de las fuerzas de seguridad, otra a una familia con una persona con discapacidad y las cinco restantes a la demanda general.

También se designaron suplentes para cada categoría, quienes podrán acceder a las unidades en caso de que alguno de los titulares no complete la documentación o incumpla los requisitos establecidos.

Viviendas distribuidas en distintos sectores

Las casas no están concentradas en un único barrio, sino que fueron construidas en diferentes terrenos del pueblo. Según explicó Marmiroli, el objetivo es integrarlas al tejido urbano y evitar la conformación de un sector habitacional aislado.

“No las hago estilo barrio, sino todas separadas, cada una en su terreno”, sostuvo el presidente comunal.

Las unidades cuentan con dos dormitorios, estar-comedor, cocina, baño y lavadero exterior. Además, fueron proyectadas con espacio disponible para incorporar una tercera habitación en el futuro.

Aunque las fachadas mantienen un diseño establecido por el programa provincial, la Comuna decidió pintar cada casa de un color diferente.

Las obras presentan un avance del 80%

Marmiroli indicó que las viviendas tienen un avance cercano al 80% y que seis de las siete unidades se encuentran prácticamente terminadas.

Según la información difundida durante la actividad, la inversión estimada es de alrededor de 60 millones de pesos por vivienda. Los trabajos son realizados con mano de obra de la localidad.

El presidente comunal señaló que, desde el inicio de su gestión en 1997, se entregaron cerca de 130 viviendas mediante diferentes programas habitacionales.

“Con los diferentes planes llegamos a casi 130 viviendas entregadas durante la gestión”, afirmó.

La segunda etapa, que contempla otras siete casas, todavía no comenzó. La previsión es iniciar esos trabajos una vez que las primeras unidades sean finalizadas y entregadas formalmente, proceso que podría demandar entre un mes y medio y dos meses.

Avances para la llegada del gas natural

Durante la jornada, Marmiroli también brindó detalles sobre el proyecto de gas natural para Chapuy. Según informó, la empresa adjudicataria comenzó el acopio de materiales necesarios para construir la planta reguladora.

La primera etapa contempla más de 300 conexiones domiciliarias y el abastecimiento de industrias ubicadas en la localidad.

Una vez completado ese tramo, la Comuna proyecta solicitar una ampliación de la red para alcanzar nuevas empresas cerealeras y loteos que actualmente se encuentran en desarrollo.

Construyen una nueva sede comunal

Otro de los proyectos en marcha es la construcción del nuevo edificio comunal frente a la plaza principal. La estructura tendrá aproximadamente 450 metros cuadrados y permitirá centralizar las distintas áreas de atención al público.

La obra se encuentra en la etapa de revoques y colocación de aberturas. Su financiamiento combina recursos comunales con aportes provinciales del programa Obras Menores.

De acuerdo con lo informado, el Gobierno de Santa Fe transfirió recientemente 50 millones de pesos para la compra de materiales. La intención de la administración local es inaugurar el edificio durante 2027.

Empleo y capacitación

Marmiroli también aseguró que Chapuy mantiene niveles bajos de desocupación y destacó los acuerdos realizados con empresas que se instalaron en la zona para priorizar la contratación de trabajadores locales.

El mandatario explicó que muchas industrias exigen estudios secundarios completos, por lo que la Comuna promueve que los jóvenes que trabajan durante el día puedan finalizar su educación en la modalidad nocturna.

“Los chicos trabajan de día y a la noche van al secundario”, expresó. También señaló que varios de los beneficiarios del sorteo son jóvenes que actualmente tienen empleo dentro de la localidad.