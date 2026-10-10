La Cámara de Diputados celebrará una sesión especial el miércoles 21 de octubre al mediodía, convocada a pedido de La Libertad Avanza. El temario incluye cinco proyectos, entre ellos la emergencia en Discapacidad y la ley sobre Endeudamiento Familiar, que también forman parte de la convocatoria opositora prevista para el 15 de octubre.

La solicitud fue encabezada por el diputado cordobés Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista, y confirmada por la Secretaría Parlamentaria. El llamado se produce en medio de la disputa por el intento de la oposición de rechazar el DNU 70/23, el decreto de desregulación del Gobierno nacional.

Además de Discapacidad y Endeudamiento Familiar, la sesión del 21 contempla el tratamiento de las iniciativas sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y Vandalismo Rural. La superposición de dos asuntos coloca parte de la agenda social en ambas convocatorias.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tiene pendiente su paso por un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. La reunión está prevista para el miércoles previo a la sesión, a las 16. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado.

La discusión parlamentaria tiene como antecedente inmediato una decisión de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. El tribunal dio curso a una medida cautelar solicitada por la ONG Árbol de Pie y mantuvo suspendidos los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que había dispuesto la derogación de esa norma.

La resolución restablece provisoriamente los límites de la Ley de Tierras hasta que la Justicia federal de Bariloche resuelva los planteos pendientes. No constituye una definición sobre la constitucionalidad de la derogación ni resuelve el debate legislativo sobre el conjunto del decreto.

En tanto, quedó fuera del temario oficialista el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. Con esa iniciativa, el Gobierno busca fortalecer la posición argentina sobre las Islas Malvinas y sus recursos naturales, además de introducir cambios en los sistemas de Seguridad Nacional y Defensa.