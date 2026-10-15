El presidente Javier Milei volvió a expresar su alineamiento político con Donald Trump durante una actividad realizada el miércoles 14 de octubre en Washington. En su discurso, también dirigió críticas contra el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó como "dictador comunista", y manifestó su respaldo a Flávio Bolsonaro.

Según informó Noticias Argentinas, las declaraciones tuvieron lugar durante la Gala Oficial de la Herencia Hispana, organizada por Latino Wall Street y La Derecha Diario, donde Milei recibió el premio denominado "Reconocimiento al liderazgo y al impacto global en el marco de la herencia hispana".

El respaldo a Trump y las elecciones estadounidenses

Durante su intervención, el jefe de Estado argentino planteó la importancia que, desde su perspectiva, tienen las próximas elecciones legislativas de Estados Unidos para la continuidad del proyecto político de Trump.

"No podemos ceder ni un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio", expresó Milei.

Además, sostuvo que resulta importante para Estados Unidos y para Occidente que el rumbo del mandatario estadounidense salga fortalecido en las elecciones previstas para noviembre.

Sus declaraciones se inscriben en la relación política que ambos dirigentes han construido alrededor de posiciones económicas e ideológicas compartidas.

Las críticas a Lula y el respaldo a Bolsonaro

Otro de los momentos del discurso estuvo dedicado a la situación política de Brasil.

Milei expresó su apoyo a Flávio Bolsonaro de cara al proceso electoral brasileño y utilizó la expresión "dictador comunista" para referirse al presidente Lula da Silva.

También saludó públicamente a Eduardo Bolsonaro, presente en el encuentro, y envió un mensaje de respaldo a Jair Bolsonaro, a quien describió como un amigo.

"Quiero aprovechar esta ocasión para saludar a Eduardo, hermano de Flávio, aquí presente", manifestó, antes de expresar su apoyo a la familia Bolsonaro.

Las declaraciones reflejan la posición política del presidente argentino frente a las disputas electorales brasileñas. La información difundida no incluye una respuesta del gobierno de Lula a estos dichos.

La economía argentina también formó parte del discurso

Durante la gala, Milei dedicó parte de su intervención a defender las medidas económicas implementadas desde el comienzo de su gestión.

El mandatario afirmó que recibió un país cercano a una nueva hiperinflación y sostuvo que su administración aplicó un programa de reformas para evitar una crisis de mayores dimensiones.

"Aplicamos un verdadero shock de libertad para evitar la peor crisis de nuestra historia", señaló.

Estas afirmaciones forman parte de la evaluación que el propio presidente realiza sobre su gestión económica y no estuvieron acompañadas, en la información original, por indicadores que permitan contrastarlas.

Una nueva señal de posicionamiento internacional

Milei estuvo acompañado por Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

La participación presidencial en Washington volvió a colocar en primer plano su identificación con determinados dirigentes políticos de la región y su apoyo a Trump.

Por el momento, la información disponible no permite establecer si las declaraciones tendrán consecuencias diplomáticas concretas en la relación entre Argentina y Brasil.