Efectivos de la Policía de Investigaciones realizaron un operativo encubierto en el barrio Fisherton, en Rosario, donde simularon ser repartidores de una aplicación de delivery para ingresar a un pasillo y allanar una vivienda investigada por presunta venta de drogas.

El procedimiento se llevó adelante en un domicilio de José Ingenieros al 7600 y fue ordenado por la fiscal Mercedes Banchio, integrante del Equipo Especializado en Microtráfico de la Fiscalía General.

Para evitar que los ocupantes fueran alertados, agentes de la División Microtráfico llegaron al lugar en motocicletas equipadas con cajas similares a las utilizadas por los servicios de reparto. La maniobra les permitió aproximarse al inmueble y concretar el ingreso.

La investigación había comenzado durante el año pasado y ya había derivado en otros allanamientos. Posteriormente, los investigadores recibieron información que indicaba que una de las personas investigadas habría retomado la comercialización de estupefacientes.

A partir de esos datos, la PDI realizó tareas de vigilancia y registros fílmicos. Según informaron oficialmente, las imágenes permitieron detectar movimientos compatibles con la presunta venta de drogas, por lo que se solicitó una nueva orden judicial.

Durante el allanamiento fueron trasladados Ángel B., de 63 años; Juan F., de 46; y Gustavo A., de 54. Los tres quedaron a disposición de la fiscal interviniente y fueron llevados a una dependencia de la Policía de Investigaciones.

En el domicilio se secuestraron 44 envoltorios de cocaína, con un peso total de 17,64 gramos; 721.600 pesos y 13 dólares; tres teléfonos celulares; un cartón con anotaciones consideradas de interés para la causa y una bolsa con vestigios de material estupefaciente.

El operativo contó con la colaboración de la Sección Canes de la PDI y de un grupo de irrupción perteneciente a la Unidad Regional II.

Además, al identificar a los ocupantes de la vivienda, los agentes comprobaron que uno de los hombres tenía un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de Diamante, provincia de Entre Ríos. La situación fue comunicada a las autoridades judiciales correspondientes.

Los elementos secuestrados quedaron incorporados a la investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.