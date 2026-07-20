Parte del plantel de la Selección argentina regresó al país luego de obtener el subcampeonato en el Mundial 2026. El vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas aterrizó este lunes a las 18.19 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La aeronave había partido a las 7.17, hora local, desde el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Luego de tocar pista, fue trasladada hacia el sector de vuelos privados, donde los integrantes de la delegación abordaron un micro con destino al predio que la Asociación del Fútbol Argentino posee en Ezeiza.

De acuerdo con la información difundida por TyC Sports, en el vuelo viajaron 16 jugadores: Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.

También regresaron el entrenador Lionel Scaloni y los integrantes del cuerpo técnico Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, Martín Tocalli, Luis Martín y Matías Manna, además de otros colaboradores de la delegación.

Otros futbolistas siguieron destinos diferentes. Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso viajaron directamente hacia Europa.

Por su parte, Lionel Messi y Rodrigo De Paul se trasladaron a Miami. El capitán argentino tiene previsto regresar al país durante los próximos días para dirigirse a Rosario y pasar tiempo junto a su familia.