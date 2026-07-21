El vocero presidencial, Adrián Ravier, buscó cerrar la polémica generada por una publicación en redes sociales vinculada con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y la bandera exhibida por los jugadores de la Selección nacional.

Durante una conferencia de prensa realizada este martes, Ravier negó haber calificado directamente a la Argentina como un “país bananero” y sostuvo que parte de su mensaje fue difundida fuera de contexto.

“Nunca dije que Argentina es un país bananero; fue una mala interpretación de algunos medios. Señalé que, si lo fuera, no podríamos recuperar Malvinas, y critiqué al kirchnerismo por el daño económico y social causado”, manifestó.

La controversia comenzó luego de que el funcionario escribiera en X: “Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas”. En la misma publicación, planteó que una Argentina “próspera y respetada” tendría mayores posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía mediante la vía diplomática.

Ante las repercusiones, el portavoz explicó que su intención era remarcar la necesidad de fortalecer la economía y la posición internacional del país.

“Apoyo el camino de Milei para que Argentina crezca y mejore su posición internacional, y pido que se lea mi mensaje completo para entender mi postura real”, agregó.

Ravier también rechazó las versiones que señalaban un supuesto cuestionamiento del Gobierno hacia Lionel Messi y el resto de los futbolistas que desplegaron una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”.

“El Gobierno de ninguna manera cuestiona a los jugadores”, afirmó el vocero, quien diferenció el gesto realizado por el plantel de las decisiones correspondientes a la política exterior argentina.

La bandera había sido mostrada por los integrantes de la Selección durante los festejos posteriores al partido contra Inglaterra en el Mundial. La imagen generó repercusiones políticas y diplomáticas, además de una fuerte discusión en las redes sociales.

El Gobierno nacional reiteró que sostiene el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas por medios diplomáticos y que la manifestación de los futbolistas no representa una acción oficial de la administración de Javier Milei.