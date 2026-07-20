El índice elaborado por el INDEC quedó apenas 0,1 puntos porcentuales por encima del aumento de precios. Los trabajadores registrados, sin embargo, perdieron poder adquisitivo durante el mes.

NOTA PERIODÍSTICA

El índice general de salarios aumentó 2,2% durante mayo de 2026 y quedó apenas por encima de la inflación mensual, que fue del 2,1%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La diferencia fue de solo 0,1 puntos porcentuales. Sin embargo, el resultado no fue igual para todos los trabajadores, ya que los empleados registrados recibieron incrementos inferiores al aumento de los precios.

Los salarios del sector privado registrado subieron 2%, mientras que las remuneraciones de los empleados públicos avanzaron 1,5%. En ambos casos, las variaciones quedaron por debajo de la inflación de mayo.

Dentro del sector público, los trabajadores de la administración nacional tuvieron un incremento del 1,9%, mientras que los empleados provinciales registraron una mejora del 1,4%.

Por su parte, los salarios de los trabajadores privados no registrados crecieron 3,5% y fueron los únicos que superaron con mayor margen la inflación mensual. Este sector fue el que impulsó el promedio general hasta el 2,2%.

Al analizar solamente el empleo registrado, el incremento promedio fue del 1,8%, tres décimas por debajo del aumento de precios. Esto significa que los trabajadores formales volvieron a perder poder adquisitivo durante mayo.

En la comparación interanual, el índice general de salarios acumuló una suba del 35,9%. La variación quedó 2,7 puntos porcentuales por encima de la inflación del mismo período, que alcanzó el 33,2%.

El mayor crecimiento anual también correspondió al sector privado no registrado, con un incremento del 66,3%. Los salarios privados registrados aumentaron 29,3%, mientras que los del sector público avanzaron 27,4%.

Los datos muestran que la recuperación salarial continúa siendo desigual entre los diferentes sectores. La evolución de los ingresos resulta clave para el consumo y la actividad comercial, tanto a nivel nacional como en las localidades del sur santafesino.