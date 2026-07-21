Javier Lanari fue designado director del Banco Nación

El Gobierno nacional designó a Javier Lanari como nuevo director del Banco de la Nación Argentina. El funcionario ocupará el lugar que dejó vacante Gonzalo Pascual, quien presentó su renuncia al cargo.

La medida quedó oficializada este martes a través del Decreto 618/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La normativa establece que la renuncia de Pascual fue aceptada con vigencia desde el 31 de enero de 2026. En el documento, el Ejecutivo también agradeció al abogado por los servicios prestados durante su gestión en la entidad bancaria.

En el mismo decreto se formalizó la incorporación de Lanari, con vigencia desde el 25 de junio de 2026. El nuevo director completará el período legal del cargo, cuyo vencimiento está previsto para el 4 de febrero de 2028.

Lanari se desempeñó anteriormente como secretario de Prensa del Gobierno nacional y ahora pasará a integrar el directorio del principal banco público del país.