Con el Mundial 2026 finalizado, el Gobierno nacional comenzó a redefinir su estrategia económica, política y legislativa de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Dentro de la administración de Javier Milei reconocen que la situación económica todavía no se refleja plenamente en los ingresos de los trabajadores. Si bien destacan la estabilidad cambiaria, la reducción de la inflación y el crecimiento de las exportaciones, admiten que el poder adquisitivo continúa siendo uno de los principales problemas.

“La gente no está recibiendo plata”, sostuvo un integrante del gabinete nacional en declaraciones a Agencia Noticias Argentinas.

A pesar de ese diagnóstico, en el oficialismo mantienen expectativas favorables para los próximos meses. Según una versión surgida desde el Gobierno, la economía podría comenzar a mostrar una recuperación más marcada a partir de noviembre.

“Hay que esperar 120 días, ese es el cálculo que tenemos”, afirmó un funcionario nacional. Se trata, por el momento, de una estimación política y económica que no cuenta con resultados concretos que permitan confirmarla.

El escenario electoral

El Gobierno también analiza la situación de la oposición. En el entorno presidencial consideran que las diferencias internas del peronismo podrían mantenerse durante los próximos meses y debilitar su posicionamiento electoral para 2027.

Esa evaluación forma parte de la estrategia política del oficialismo, aunque dependerá de la evolución de las distintas fuerzas opositoras y de la situación económica y social del país.

Milei ya manifestó públicamente su intención de competir por un segundo mandato. Durante un acto por el aniversario de la Bolsa de Comercio, el Presidente aseguró: “Voy a ser reelecto y se vienen 100 años de liberalismo en la Argentina”.

Sin embargo, dentro del propio Gobierno reconocen que deberán reducir las disputas internas que en diferentes momentos quedaron expuestas públicamente.

“Somos especialistas en pegarnos tiros en los pies”, admitió una fuente del gabinete, en referencia a los enfrentamientos entre distintos sectores del oficialismo.

Las reformas que espera impulsar el Gobierno

Otro de los ejes centrales será la agenda legislativa. El Ejecutivo pretende avanzar con una serie de proyectos que quedaron demorados en el Congreso.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentran:

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Los cambios en el Régimen de Zonas Frías.

El proyecto de Inocencia Fiscal.

La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

La reforma electoral y la eliminación de las elecciones primarias.

La reforma del Código Aduanero.

La desregulación del mercado inmobiliario.

Los últimos dos proyectos fueron impulsados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Hasta el momento no se difundieron oficialmente los textos completos. Según la información publicada por Agencia Noticias Argentinas, algunos borradores habrían circulado entre empresarios y dirigentes sindicales, aunque este dato no fue confirmado públicamente por el Gobierno.

La Casa Rosada buscará llegar a 2027 con una economía en recuperación, mayor orden interno y avances legislativos. El cumplimiento de esos objetivos será determinante para las aspiraciones de reelección de Milei y para el armado político del oficialismo.