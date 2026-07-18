La Unión Cívica Radical expresó su rechazo a las modificaciones de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa podría afectar la soberanía, las zonas fronterizas y el control de los recursos estratégicos del país.

El pronunciamiento lleva la firma política del Comité Nacional de la UCR, encabezado por el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella. Fue difundido luego de que el Senado postergara el tratamiento de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El proyecto presentado por el oficialismo incluye un capítulo que propone eliminar las actuales restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.

Desde el radicalismo consideraron que la reforma busca “eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país”.

La legislación vigente establece que las tierras rurales en manos extranjeras no pueden superar el 15% del territorio. También fija un límite del 30% de ese cupo para propietarios de una misma nacionalidad.

Además, una persona o empresa extranjera no puede tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. La normativa también restringe la compra de inmuebles rurales que contengan o limiten con lagos, ríos o zonas fronterizas.

El proyecto elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone que cada provincia pueda establecer sus propios criterios.

La UCR manifestó que esa posibilidad podría generar una desregulación desigual en el territorio nacional. “El Estado debe fomentar la producción, la innovación y la inversión, pero sin poner en riesgo nuestros recursos estratégicos”, señaló el partido.

Votos radicales bajo la mirada del Senado

El radicalismo cuenta con diez integrantes en la Cámara alta, por lo que sus votos podrían resultar determinantes para el futuro del proyecto.

Hasta el momento, los senadores Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama manifestaron públicamente su rechazo. La postura de los otros siete legisladores radicales todavía no fue confirmada.

Algunos de ellos mantienen vínculos políticos con gobernadores que acompañaron distintas iniciativas del Gobierno nacional, aunque también expresaron reparos sobre determinados artículos de la propuesta.

Por falta de acuerdos, el tratamiento previsto para el jueves 16 de julio fue retirado del temario. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, solicitó que el debate sea postergado hasta la sesión del 6 de agosto, luego del receso legislativo.

El proyecto ya había quedado sin tratamiento en otras oportunidades debido a la falta de acuerdos, de votos o de quórum en el Senado.

Cambios en la Ley de Manejo del Fuego

El comunicado radical también cuestionó las modificaciones propuestas para la Ley de Manejo del Fuego.

La iniciativa oficial busca eliminar algunas restricciones que impiden cambiar el uso de terrenos afectados por incendios durante períodos que pueden llegar hasta los 60 años.

Para la UCR, esas limitaciones resultan necesarias para evitar que los incendios sean utilizados con fines inmobiliarios o productivos.

“Defendemos la inversión productiva. Por eso creemos que el rol del Estado debe ser promover incentivos para nuestros productores y regulaciones razonables, cuidando nuestras tierras y nuestros recursos”, concluyó el Comité Nacional.