La Policía de Investigaciones detuvo a dos hombres de 29 y 27 años durante dos allanamientos realizados en la ciudad de Santa Fe, en el marco de una causa por un robo cometido con un arma de fuego.

Los procedimientos fueron ordenados como parte de una investigación encabezada por la fiscal Rosana Peresín. Durante los operativos, los agentes secuestraron un revólver calibre .38, municiones de distintos calibres, casi 100 gramos de cocaína y 64 gramos de marihuana.

También encontraron dos balanzas de precisión, siete teléfonos celulares, siete relojes, un colgante de oro y otros elementos que serán analizados para determinar si tienen relación con el hecho investigado.

Los detenidos fueron identificados por sus iniciales como L.E.R., de 29 años, y A.G.C., de 27.

Por disposición de la fiscal, L.E.R. fue notificado por robo calificado por el uso de arma, tenencia simple de estupefacientes, tenencia de arma de fuego y resistencia a la autoridad.

A.G.C., en tanto, quedó investigado por robo calificado por el uso de arma, tenencia simple de estupefacientes y resistencia a la autoridad. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

El robo que originó la investigación

La causa comenzó a partir de la denuncia realizada por una mujer que fue asaltada el 15 de junio en la intersección de Necochea y Ángel Cassanello, en la capital provincial.

Según consta en la investigación, la víctima fue interceptada por dos hombres que circulaban en una motocicleta. Bajo amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron su teléfono celular.

Luego del robo, se realizó una transferencia desde la cuenta bancaria de la mujer. Ese movimiento permitió a los investigadores obtener información y orientar las tareas hacia los presuntos responsables.

Personal de la Sección Delitos Calificados llevó adelante entrevistas, relevamientos y análisis de datos que permitieron identificar a los sospechosos y establecer los domicilios que frecuentaban.

Con esos elementos, la Fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento que derivaron en las dos detenciones y el secuestro de los elementos. La responsabilidad penal de los investigados deberá ser determinada durante el proceso judicial.