El dólar cerró junio con su valor más alto en siete meses y superó a la inflación

El dólar finalizó junio con su cotización más alta en los últimos siete meses, tras registrar un incremento cercano al 5% durante el mes, una suba que superó ampliamente la inflación estimada, que los analistas ubican en torno al 2%.

Después de un primer semestre caracterizado por una relativa estabilidad cambiaria, con un tipo de cambio que se mantuvo cerca de los $1.400, la moneda estadounidense comenzó a mostrar una tendencia alcista impulsada por distintos factores económicos y estacionales.

Uno de los principales motivos fue la reducción en el ingreso de divisas provenientes del sector agroexportador. Tras un fuerte nivel de liquidación durante los primeros meses del año, el flujo de dólares comenzó a disminuir, reduciendo la oferta en el mercado.

A esto se sumó una menor colocación de deuda por parte de empresas, lo que también limitó el ingreso de moneda extranjera al sistema financiero.

Otro elemento que influyó fue el aumento de la demanda de dólares para gastos en el exterior durante el Mundial 2026, además de las compras realizadas por particulares y el impacto del cobro del medio aguinaldo, que elevó la demanda de divisas en las últimas semanas de junio.

En el plano internacional, la volatilidad generada por el conflicto en Medio Oriente también tuvo incidencia. Si bien Argentina continúa exportando petróleo, la baja del precio internacional del crudo respecto de los máximos registrados durante la escalada del conflicto redujo el ingreso potencial de divisas.

Durante junio, las distintas cotizaciones del dólar avanzaron entre un 4% y un 6%, consolidando un cambio de tendencia respecto de los meses anteriores.

Desde el mercado consideran que el actual nivel del tipo de cambio podría convertirse en un nuevo piso. En ese sentido, el economista Camilo Tiscornia, director de la consultora C&T, señaló que "es probable que se mantenga algo más alto. No sé si es tan lineal ni tan en el corto plazo, pero marca una tendencia".

Por su parte, el Banco Central redujo el ritmo de compras de divisas durante junio. Las adquisiciones totalizaron US$1.418 millones, casi la mitad de lo registrado en mayo, mientras que las intervenciones en el Mercado Libre de Cambios fueron considerablemente menores.

Para los analistas, el comportamiento del dólar durante junio refleja un escenario en el que la menor oferta de divisas y una demanda más firme comienzan a redefinir el equilibrio cambiario para el inicio del segundo semestre.