Shakira denunció públicamente la difusión de imágenes falsas creadas con inteligencia artificial en las que aparece en situaciones que nunca ocurrieron o acompañada por personas con las que no estuvo.

La cantante colombiana dio a conocer la situación a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. Según explicó, las imágenes comenzaron a circular durante las últimas semanas y su equipo ya trabaja para lograr su eliminación.

“En las últimas semanas se han generado artificialmente algunas imágenes mías, colocándome en situaciones que no han ocurrido o con personas con las que no he estado”, expresó la artista.

Además, Shakira advirtió que parte de ese material fue utilizado con fines comerciales o para instalar versiones falsas sobre su vida personal.

“Muchas se utilizan para publicidad de marcas con las que no tengo contratos o para alimentar rumores falsos”, señaló.

La cantante reconoció que este tipo de situaciones forman parte de los nuevos desafíos vinculados al desarrollo tecnológico. “Entiendo que es parte de convivir con la revolución tecnológica a la que todos estamos sujetos”, afirmó.

Ante la circulación del material manipulado, informó que su equipo se encuentra tomando medidas para frenar su difusión. “Actualmente, mi equipo se encuentra trabajando activamente para desmontar dichas imágenes”, indicó.

Shakira también agradeció a sus seguidores por identificar los contenidos falsos y advertir sobre su origen.

“Afortunadamente, me alivia saber que mis fans saben reconocer la realidad y distinguir lo que ha sido producido por inteligencia artificial. Estoy muy agradecida de ver cómo lo comunican de una manera tan eficiente”, expresó.

La artista evitó reproducir o mencionar específicamente las imágenes cuestionadas, una decisión orientada a no ampliar su circulación. El caso vuelve a poner en discusión los riesgos del uso de inteligencia artificial para crear contenidos falsos, utilizar la imagen de figuras públicas sin autorización y generar campañas publicitarias engañosas.