Villa Cañás abre la inscripción a un curso gratuito de Auxiliar en Electricidad Domiciliaria

La capacitación es impulsada por la Municipalidad de Villa Cañás junto al Gobierno de Santa Fe, a través del programa Impulsa. Es gratuita, con cupos limitados y otorgará certificado oficial.
Villa Cañás13/07/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La Dirección de Producción y Empleo de la Municipalidad de Villa Cañás, en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe a través del programa Impulsa, abrió la inscripción para el curso de Auxiliar en Electricidad Domiciliaria.

La propuesta está destinada a personas interesadas en adquirir conocimientos y herramientas para desempeñarse en el rubro de la electricidad domiciliaria, con el objetivo de fortalecer sus oportunidades de formación e inserción laboral.WhatsApp Image 2026-07-13 at 10.08.11

El curso será gratuito, contará con cupos limitados y entregará un certificado oficial emitido por la Secretaría de Empleo y Desarrollo Emprendedor, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe.

Quienes deseen participar deberán completar el formulario de inscripción disponible en línea. Además, podrán realizar consultas o recibir asesoramiento en la oficina de Producción y Empleo, ubicada en el Centro Cultural, de lunes a viernes de 7 a 13, o comunicarse al teléfono (03462) 450201, interno 771, o al celular 3462-546450.

Último momento
Te puede interesar
02

VILLA CAÑÁS CELEBRÓ EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA

Oscar A Canavese
Villa Cañás09/07/2026
Se realizó hoy el acto oficial para celebrar el Día de la Independencia, organizado por la Escuela N°6422 “Gral. Manuel Belgrano” y la Municipalidad de Villa Cañás. 
Se llevó a cabo en la Plaza 9 de Julio y participaron integrantes del Gabinete Municipal, autoridades provinciales, concejales, representantes de instituciones, autoridades educativas, docentes, alumnos y público en general.
Lo más visto
Boletín de noticias