La Dirección de Producción y Empleo de la Municipalidad de Villa Cañás, en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe a través del programa Impulsa, abrió la inscripción para el curso de Auxiliar en Electricidad Domiciliaria.

La propuesta está destinada a personas interesadas en adquirir conocimientos y herramientas para desempeñarse en el rubro de la electricidad domiciliaria, con el objetivo de fortalecer sus oportunidades de formación e inserción laboral.

El curso será gratuito, contará con cupos limitados y entregará un certificado oficial emitido por la Secretaría de Empleo y Desarrollo Emprendedor, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe.

Quienes deseen participar deberán completar el formulario de inscripción disponible en línea. Además, podrán realizar consultas o recibir asesoramiento en la oficina de Producción y Empleo, ubicada en el Centro Cultural, de lunes a viernes de 7 a 13, o comunicarse al teléfono (03462) 450201, interno 771, o al celular 3462-546450.