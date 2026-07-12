Un joven de 20 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este domingo mientras se desarrollaban los festejos por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 en la ciudad cordobesa de San Francisco.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo. Personal policial encontró a la víctima tendida sobre la vía pública con múltiples heridas de arma de fuego y la trasladó de urgencia a un centro de salud.

Al ingresar al hospital, los médicos confirmaron el fallecimiento del joven como consecuencia de las lesiones sufridas.

De acuerdo con la investigación, la víctima tenía antecedentes penales y se encontraba en libertad condicional al momento del ataque.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de San Francisco, que avanzó con distintas medidas para reconstruir la secuencia del crimen. Como resultado de esas tareas, los investigadores lograron identificar al presunto autor del homicidio.

Sobre el sospechoso pesa un pedido de captura por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y continúan los operativos para localizarlo.

Los investigadores intentan determinar el móvil del crimen y establecer si el ataque estuvo relacionado con los festejos por el triunfo de la Selección argentina o si se trató de un hecho ajeno que coincidió con la concentración de personas en la zona.