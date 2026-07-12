Una persecución policial terminó con un vuelco, un detenido y un joven muerto en el partido bonaerense de La Matanza. El principal sospechoso, de 22 años, era buscado por un homicidio cometido a principios de este año y horas antes había sido denunciado por su expareja por amenazas de muerte.

El operativo comenzó luego de que una mujer de 26 años llamara al 911 para denunciar que su expareja se encontraba en su vivienda y la había amenazado con un cuchillo. El hombre tenía una restricción de acercamiento vigente por una denuncia anterior realizada por la misma víctima.

Al tomar intervención, la Fiscalía de Género de La Matanza constató que el denunciado tenía un pedido de captura activo por homicidio agravado. Ante esa situación, el fiscal Claudio Fornaro ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda ubicada en Villa del Pino.

Mientras los efectivos se dirigían al lugar, se cruzaron con el sospechoso, que circulaba en un Chevrolet Corsa gris junto a otro joven. Según la investigación, ambos comenzaron a disparar contra los policías, lo que dio inicio a una persecución.

La fuga terminó sobre la Ruta 3, a la altura de Virrey del Pino, cuando el conductor perdió el control del vehículo, chocó contra una columna y el auto volcó.

El conductor quedó atrapado dentro del vehículo con una herida de bala en una pierna y fue trasladado al Hospital Simplemente Evita de González Catán, donde permanece internado fuera de peligro.

Su acompañante, identificado como Fernando Velázquez, de 19 años, murió tras sufrir un disparo en la cabeza. De acuerdo con la principal hipótesis de los investigadores, el joven se habría quitado la vida luego del accidente y antes de ser detenido. Según fuentes de la investigación, el conductor declaró que su compañero había manifestado que prefería morir antes que ser capturado por la Policía.

Las pericias también determinaron que el Chevrolet Corsa había sido robado días antes durante un asalto cometido por motochorros en jurisdicción de la comisaría 3ª de Virrey del Pino.

El detenido era intensamente buscado por el homicidio de un vecino de La Matanza que, según la investigación, lo había enfrentado por la presunta venta de drogas en el barrio. Además, los investigadores lo vinculaban con una organización dedicada al narcomenudeo en los barrios Nicol y Esperanza.

Fuentes oficiales señalaron que tanto el detenido como el joven fallecido contaban con antecedentes penales y eran considerados integrantes de una estructura ligada al narcotráfico. La investigación continúa para determinar todas las circunstancias del hecho.