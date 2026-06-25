Santa Isabel vivió una emotiva jornada con la promesa de lealtad a la Bandera

Alumnos de 4° grado realizaron la tradicional promesa junto a veteranos de Malvinas y granaderos, en un acto cargado de emoción y sentido patriótico.
 
Santa Isabel25/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La comunidad de Santa Isabel celebró una nueva Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional con la participación de los alumnos y alumnas de 4° grado de las escuelas de la localidad.729828974_1456836986487902_5895140243111475401_n (1)731094510_1019276080491381_2348172786536714566_n

El acto estuvo marcado por un fuerte sentimiento patriótico y contó con la presencia de los veteranos de la Guerra de Malvinas Sergio Moreno y Miguel Vegas, quienes tuvieron a su cargo la toma de la promesa a los estudiantes. También participaron integrantes del Destacamento Militar "Campo de la Gloria", herederos del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo creado por el General José de San Martín.731093958_3277679515726465_1122118645803162789_n730621236_2858439254541451_7530965643592349782_n

La presencia de los excombatientes y de los granaderos dio un marco especial a la ceremonia, destacando los valores del compromiso, el respeto y el amor por la patria.727704202_4366591356947503_487724391777528700_n728469206_2102576274026243_2828011234557543919_n

Además del acto central, la jornada incluyó una visita al monumento a los Héroes de Malvinas, donde se realizó un homenaje en reconocimiento a quienes defendieron al país. Posteriormente, los visitantes compartieron un encuentro con niños, docentes y directivos del Jardín de Infantes de la localidad.

Desde la Municipalidad agradecieron a todas las instituciones y vecinos que participaron de la actividad y destacaron la importancia de seguir promoviendo el respeto por los símbolos nacionales y los valores que representan.

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