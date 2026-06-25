La comunidad de Santa Isabel celebró una nueva Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional con la participación de los alumnos y alumnas de 4° grado de las escuelas de la localidad.

El acto estuvo marcado por un fuerte sentimiento patriótico y contó con la presencia de los veteranos de la Guerra de Malvinas Sergio Moreno y Miguel Vegas, quienes tuvieron a su cargo la toma de la promesa a los estudiantes. También participaron integrantes del Destacamento Militar "Campo de la Gloria", herederos del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo creado por el General José de San Martín.

La presencia de los excombatientes y de los granaderos dio un marco especial a la ceremonia, destacando los valores del compromiso, el respeto y el amor por la patria.

Además del acto central, la jornada incluyó una visita al monumento a los Héroes de Malvinas, donde se realizó un homenaje en reconocimiento a quienes defendieron al país. Posteriormente, los visitantes compartieron un encuentro con niños, docentes y directivos del Jardín de Infantes de la localidad.

Desde la Municipalidad agradecieron a todas las instituciones y vecinos que participaron de la actividad y destacaron la importancia de seguir promoviendo el respeto por los símbolos nacionales y los valores que representan.