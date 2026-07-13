El ex presidente comunal de San Eduardo, Leandro Rinaldi, fue detenido durante el fin de semana en Venado Tuerto en el marco de una causa judicial vinculada a presuntos hechos de violencia de género.

Según pudo saber este medio, la detención se produjo por el presunto incumplimiento de una prohibición de acercamiento vigente hacia su ex pareja. Además, Rinaldi también tiene una restricción de acercamiento respecto de la hija que ambos tienen en común.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por su ex pareja y, de acuerdo con la información disponible, también incluye denuncias por presuntos hechos de violencia contra la actual pareja de la mujer.

Tras ser detenido, Rinaldi permaneció alojado en la Comisaría de la Mujer de Venado Tuerto y posteriormente fue trasladado a la Alcaidía de Melincué, donde permanece a disposición de la Justicia.

En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia imputativa, instancia en la que el Ministerio Público de la Acusación dará a conocer los delitos que le atribuye y se definirán las medidas procesales que correspondan. Hasta ese momento, las acusaciones forman parte de una investigación judicial en curso y aún no existe una condena.

Rinaldi fue presidente comunal de San Eduardo entre 2021 y 2025 y en las últimas elecciones se presentó como candidato por el espacio Somos Vida y Libertad.