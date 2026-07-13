El petróleo vuelve a subir por la escalada entre Estados Unidos e Irán y la tensión en el estrecho de Ormuz

Los precios internacionales del petróleo iniciaron la semana con una fuerte suba como consecuencia de la renovada tensión entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores para el transporte mundial de crudo.

El barril de Brent, referencia para Europa, avanzó 2,51% y se ubicó en 77,92 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, aumentó 2,73% hasta los 73,36 dólares por barril.

El mercado reaccionó a la reanudación de los ataques entre ambos países y a los anuncios sobre el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán. Sin embargo, desde Estados Unidos aseguraron que la vía marítima continúa operativa y que mantienen presencia militar para garantizar la libre circulación de los buques.

La tensión volvió a crecer luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por finalizada la tregua entre ambos países, aunque sostuvo que todavía existen canales de diálogo abiertos con Teherán.

El estrecho de Ormuz es una ruta estratégica por la que circula cerca del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo. Cualquier amenaza sobre su funcionamiento suele impactar de manera inmediata en los mercados energéticos, debido al riesgo de interrupciones en el suministro.

Este escenario también alimenta la preocupación por un posible impacto sobre la inflación global. Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el precio promedio del petróleo durante 2026 podría ubicarse entre un 20% y un 25% por encima del registrado el año pasado.

En el caso de Argentina, el organismo estima que el encarecimiento de la energía podría sumar entre 0,9 y 2,5 puntos porcentuales a la inflación anual, lo que podría repercutir en combustibles, transporte y otros sectores de la economía.