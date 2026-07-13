Milei reúne a legisladores para avanzar con una reforma clave del Banco Central

El presidente Javier Milei encabezará este lunes una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada para avanzar en una de las reformas económicas que considera prioritarias: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El encuentro se realizará a las 15 en el Salón Héroes de Malvinas y tendrá como objetivo actualizar el estado del proyecto que el Gobierno elabora junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Si bien la iniciativa todavía no tiene fecha de envío al Congreso, el oficialismo comenzó a delinear la estrategia política y legislativa necesaria para reunir los apoyos que permitan su aprobación.

La actividad forma parte de la reactivación de la agenda política del Gobierno luego de superar la crisis interna generada por la salida de Manuel Adorni. Además, este martes volverá a reunirse la mesa política para definir los próximos pasos de la gestión y el cronograma legislativo en la antesala del proceso electoral.

Dentro del oficialismo sostienen que el principal objetivo político es trabajar por la reelección del presidente Milei, por lo que ya comenzaron las reuniones de coordinación entre los distintos sectores de La Libertad Avanza.

En paralelo, los negociadores del Gobierno continúan los contactos con gobernadores aliados para fortalecer el respaldo parlamentario y avanzar en acuerdos electorales. En ese marco, este lunes el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, mantendrá un encuentro en el Ministerio del Interior.

La agenda de la semana también incluye una reunión convocada por Karina Milei con legisladores libertarios de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires para ordenar la estrategia política. Además, el jueves por la noche el Presidente participará del aniversario de la Bolsa de Comercio.