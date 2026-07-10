Victoria Villarruel no descartó ser candidata a presidenta en 2027

La vicepresidenta Victoria Villarruel no descartó una posible candidatura presidencial para 2027, aunque aseguró que actualmente su prioridad es cumplir con su función institucional.

“Hoy por hoy no lo pienso; pienso en cumplir con mi deber en un momento histórico importante”, respondió Villarruel al ser consultada sobre una eventual postulación para suceder a Javier Milei.

Las declaraciones se produjeron durante su estadía en Tucumán, donde participó de diferentes actividades por el Día de la Independencia. La vicepresidenta estuvo presente en el Tedeum, participó de un desfile cívico-militar y recorrió el complejo industrial azucarero La Florida.

Durante su paso por la provincia, Villarruel también dejó mensajes vinculados a la producción y el federalismo.

“Sin familia no hay trabajo. Sin trabajo no hay producción. Sin producción no hay patria”, expresó al retirarse de la Catedral de San Miguel de Tucumán.

Además, sostuvo que “la Argentina no es la ciudad de Buenos Aires, es todo el país”, en una definición con fuerte contenido federal.

La vicepresidenta también se mostró junto a mandatarios provinciales. Durante las actividades saludó a los gobernadores Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Carlos Sadir, de Jujuy; y Rolando Figueroa, de Neuquén.

En declaraciones a la prensa, Villarruel pidió un mensaje de unidad frente a las dificultades que atraviesa el país.

“El discurso que tenemos que dar es el de una unidad ante momentos difíciles de todos los argentinos”, afirmó.

También aseguró que su compromiso es “servir a la Argentina desde donde me encuentre” y reiteró que su atención está puesta actualmente en la Vicepresidencia.

“Hoy por hoy, simplemente pienso en cumplir con mi deber, que es el de vicepresidente de la Nación, en un momento histórico importante”, señaló.

Finalmente, Villarruel expresó que le “gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con un profundo patriotismo”.

Las declaraciones se producen en un contexto de distanciamiento político entre Villarruel y el presidente Javier Milei. Sin embargo, la vicepresidenta evitó confirmar cualquier proyecto electoral propio para 2027.