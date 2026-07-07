La Comuna de Sancti Spiritu desarrolló durante junio un amplio cronograma de trabajos sobre la red vial rural del distrito, con intervenciones que incluyeron perfilado, reconstrucción de caminos, alteo y colocación de piedra.

Las tareas se realizaron de manera progresiva en diferentes sectores y estuvieron orientadas a mejorar la transitabilidad de los caminos utilizados diariamente por vecinos y productores de la zona.

El cronograma comenzó el 4 de junio con el perfilado del camino hacia San Eduardo. Un día después, las máquinas trabajaron sobre el camino que conecta con Lambaré.

Entre el 9 y el 12 de junio se concretó la reconstrucción completa del camino que se extiende desde la Ruta Nacional 33 hasta Las Palmas. Se trata de una traza importante para la circulación y el acceso a establecimientos productivos del distrito.

Los trabajos continuaron entre el 17 y el 20 de junio con la reconstrucción del camino comprendido entre La Beba y el límite del distrito.

Posteriormente, durante los días 22, 23 y 24, se intervino el recorrido que conecta Las Palmas con La Noria, atravesando las zonas rurales de La Helada y La Porteña.

El cronograma siguió el 25 y 26 de junio sobre el tramo que une La Noria con La Constancia. Allí se realizaron tareas para recuperar y mejorar las condiciones de circulación.

En los últimos días del mes, específicamente el 27, 29 y 30 de junio, los equipos comunales avanzaron sobre el camino que conecta La Constancia con La Cambiada, pasando por la zona conocida como El Tío Negro.

Además, en La Colina se realizaron trabajos de alteo y colocación de piedra. Esta intervención estuvo destinada a reforzar la estructura del camino y mejorar su resistencia frente al tránsito frecuente y las condiciones climáticas.

Desde la administración comunal señalaron que las intervenciones forman parte de una planificación para mantener y recuperar la red de caminos rurales. La infraestructura vial resulta fundamental para la actividad productiva de Sancti Spiritu y para la comunicación cotidiana de quienes viven y trabajan en las zonas rurales.