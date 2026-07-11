Una persecución policial que se extendió por varios kilómetros sobre la avenida General Paz terminó con dos sospechosos detenidos luego de que la motocicleta en la que escapaban impactara contra un patrullero de la Policía de la Ciudad.

El hecho ocurrió cuando personal de la División Anillo Digital detectó a dos personas que circulaban sin casco en una motocicleta Bajaj Rouser 200, a la altura de la avenida Juan Bautista Alberdi, en sentido hacia el Riachuelo.

Al intentar identificarlos mediante señales lumínicas y sonoras, los ocupantes aceleraron y comenzaron la fuga, dando inicio a un operativo que se prolongó hasta la colectora de la General Paz, en Villa Madero.

Según informaron fuentes policiales, los motociclistas realizaron maniobras para intentar escapar, pero terminaron chocando primero contra el paragolpes delantero de un patrullero y luego contra la puerta del conductor. Tras perder el control del rodado, ambos fueron reducidos y detenidos por los efectivos.

Al verificar sus identidades, la Policía constató que ambos tienen domicilio en Lomas de Zamora. Además, se comprobó que el acompañante, de 17 años, registra cuatro antecedentes por robos cometidos en la Ciudad de Buenos Aires entre 2023 y 2025.

Durante la inspección de la motocicleta, los agentes advirtieron que no tenía llave de encendido y presentaba el tambor de arranque dañado, indicios que confirmaron que el vehículo había sido robado.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores N° 7, que dispuso la detención de ambos imputados bajo la carátula de "encubrimiento automotor".

El adolescente fue trasladado al Instituto Inchausti, mientras que la motocicleta quedó secuestrada para la realización de las pericias correspondientes.