El Gobierno de Santa Fe intervino un criadero de cerdos ubicado en Ibarlucea y dispuso el despoblamiento preventivo del establecimiento, luego de confirmarse casos de triquinosis relacionados con el consumo de un animal proveniente de ese lugar.

El criadero tenía un total de 18 cerdos de distintas categorías. Según informó la Provincia, las tareas de trazabilidad epidemiológica permitieron establecer que el animal relacionado con el foco de contagio había salido de ese establecimiento.

Ante esta situación, las autoridades determinaron la faena sanitaria de todo el plantel bajo controles específicos. El objetivo es analizar las muestras en laboratorio para establecer si existen otros animales afectados por el parásito.

El operativo contó con la participación del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Senasa, el gobierno local de Ibarlucea, la Guardia Rural Los Pumas y el propietario del establecimiento.

Desde el Gobierno provincial indicaron que este procedimiento forma parte de los controles que se realizan ante la aparición de brotes de triquinosis. Las acciones incluyen auditorías en comercios, controles sobre faenas y campañas de prevención.

Qué es la triquinosis y cómo se transmite

La triquinosis es una enfermedad zoonótica que puede transmitirse por el consumo de carne de cerdo cruda o insuficientemente cocida y de productos derivados que no hayan pasado por los controles sanitarios correspondientes.

Entre los alimentos de mayor riesgo se encuentran los salamines, chorizos y otros embutidos de elaboración casera cuando no tienen rótulo ni procedencia comprobable.

Las autoridades sanitarias remarcaron que los métodos de salazón y ahumado no eliminan el parásito. Además, las larvas no pueden detectarse a simple vista y tampoco modifican el olor, el sabor o el color de la carne.

Cuáles son los síntomas

A partir de la detección de los casos, la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria intensificó las tareas de prevención y control, mientras que los equipos de salud fueron alertados para favorecer el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno.

Los primeros síntomas pueden incluir diarrea, dolor abdominal y náuseas. Posteriormente, la enfermedad puede presentar fiebre, dolores musculares, inflamación de párpados y rostro, dolor ocular y cefalea.

En los cuadros más graves pueden aparecer complicaciones cardíacas, pulmonares y neurológicas.

Ante la aparición de síntomas compatibles y antecedentes de consumo de carne de cerdo o productos derivados de procedencia dudosa, la recomendación es consultar rápidamente en un centro de salud.

Recomendaciones para prevenir contagios

En las faenas familiares se debe enviar una muestra de carne a un laboratorio habilitado y esperar el resultado negativo antes de consumirla o utilizarla para elaborar embutidos.

También se recomienda comprar chacinados únicamente en comercios habilitados, verificar el rótulo de los productos, evitar alimentos comercializados sin trazabilidad y cocinar completamente la carne antes de consumirla.

La Provincia recordó que el análisis mediante la técnica de digestión artificial es el método utilizado para detectar la presencia del parásito en la carne.