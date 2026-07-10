El Gobierno de Santa Fe informó que la construcción de la tercera vía que conectará Reconquista y Avellaneda alcanzó un 15% de avance general. Actualmente, los trabajos se desarrollan de manera simultánea en cuatro frentes.

La obra, considerada una de las principales intervenciones viales en ejecución en el departamento General Obligado, contempla trabajos de pavimentación, desagües, movimiento de suelos y pilotaje para el puente sobre el arroyo El Rey.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, detalló que ya finalizaron las tareas de limpieza y desbosque, mientras que la apertura de caja y compactación del suelo llegó al 85%.

En el sector de Avellaneda, las dos capas de suelo-cal alcanzaron un 60% de ejecución cada una. En tanto, el hormigón de subbase registra un 20% y la capa de rodamiento llegó al 10%.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad explicaron que las tareas avanzan de manera secuencial sobre los 2.600 metros del trazado.

“Donde el suelo-cal está terminado, avanzamos con el hormigón de subbase, y donde terminamos la subbase empezamos con la capa de rodamiento”, explicó el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo.

Además, comenzaron los trabajos para la construcción del terraplén del lado de Reconquista.

Avances en los desagües y el nuevo puente

En Avellaneda, los nuevos desagües pluviales presentan un 85% de avance. La alcantarilla transversal ya fue terminada, mientras que el reemplazo de la alcantarilla de calle 25 alcanzó el 50% y el canal revestido registra un 10%.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la construcción de un puente de 210 metros sobre el arroyo El Rey. Según informó Vialidad Provincial, esta estructura representa aproximadamente un tercio del presupuesto total de la obra.

El proyecto contempla la ejecución de 32 pilotes distribuidos en ocho pilas. Cada pilote tiene un metro de diámetro y requiere aproximadamente 20 metros de excavación.

Hasta el momento fueron ejecutados siete de los 32 pilotes previstos. Los trabajos comenzaron desde la cabecera de Avellaneda y avanzan progresivamente hacia el eje del arroyo.

“El pilotaje es la tarea que menos se ve, pero es la más crítica en términos de tiempo y de ingeniería”, señaló Seghezzo.

Cómo será la nueva conexión

La nueva calzada tendrá 7,30 metros de ancho e incluirá una bicisenda y una senda peatonal de 1,50 metros.

También se construirán dos rotondas y se incorporará nueva iluminación a lo largo del trazado.

La inversión provincial supera los $18.000 millones y los trabajos están a cargo de la empresa Rovial S.A.

Otras obras en el departamento General Obligado

La Provincia también informó sobre el avance de otros proyectos viales en la región.

Los puentes Moussy-La Sarita, sobre la Ruta Provincial 98s, registran un 90% de avance. Además, la Ruta Provincial 32 entre Villa Ana y Tres Bocas ya fue finalizada e inaugurada, mientras se prepara un nuevo plan de bacheo para sectores considerados críticos.

En diciembre de 2024 también finalizó la construcción del puente sobre el Paraná Miní.

En el corredor de la Ruta 32 continúan los trabajos vinculados a los puentes Quencho y Careé, en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional 11 y Puerto Ocampo. Por otra parte, el nuevo puente Pindó se encuentra terminado y, según informó el Gobierno provincial, será inaugurado próximamente.