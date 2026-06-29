La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de julio de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, que este mes tendrá una interrupción debido al feriado del 9 de julio.

Los pagos comenzarán el miércoles 8 de julio con las jubilaciones mínimas para los DNI terminados en 0 y 1, además de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del SUAF para los documentos finalizados en 0.

Sin embargo, el cronograma se detendrá el jueves 9 de julio por el Día de la Independencia. Tampoco habrá acreditaciones el viernes 10, declarado día no laborable con fines turísticos, ni durante el sábado 11 y domingo 12 por tratarse del fin de semana.

Las acreditaciones se reanudarán el lunes 13 de julio con los beneficiarios cuyos DNI finalicen en 2.

El cronograma para jubilaciones mínimas, AUH y AUE continuará de la siguiente manera:

13 de julio: DNI terminados en 2.

14 de julio: DNI terminados en 3.

15 de julio: DNI terminados en 4.

16 de julio: DNI terminados en 5.

17 de julio: DNI terminados en 6.

20 de julio: DNI terminados en 7.

21 de julio: DNI terminados en 8.

22 de julio: DNI terminados en 9.

En tanto, las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo se abonarán entre el 23 y el 29 de julio, de acuerdo con la terminación del DNI.

ANSES recordó que el feriado no adelanta los pagos y recomendó a cada beneficiario consultar su fecha de cobro según la terminación de su documento.

Además, durante julio todas las prestaciones tendrán una actualización del 2,1%, mientras que los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo continuarán recibiendo el bono extraordinario de hasta $70.000.