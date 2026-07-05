Asesinaron a golpes y puñaladas a una mujer de 65 años: hay tres detenidos

La víctima presentaba múltiples golpes, heridas de arma blanca y signos de haber sido inmovilizada. Por el crimen hay tres personas detenidas, entre ellas un menor de edad.

La víctima fue identificada como Marta Azucena Migliorini. El cuerpo fue encontrado por uno de sus sobrinos, quien decidió acercarse a la vivienda después de intentar comunicarse con ella en reiteradas oportunidades sin obtener respuesta.

El familiar ingresó por la parte trasera de la propiedad y encontró a la mujer sin vida. Los primeros peritajes determinaron que presentaba numerosos hematomas, heridas cortopunzantes y signos de haber sido atada.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios II de Tucumán. De acuerdo con el informe preliminar de los médicos forenses, la muerte se habría producido varias horas antes del hallazgo. La autopsia será clave para establecer con precisión la mecánica del crimen.

La principal hipótesis apunta a un homicidio en ocasión de robo. La investigación avanzó a partir de testimonios de vecinos, quienes aseguraron haber visto a un hombre merodeando la vivienda durante los días previos al asesinato.

Los familiares también señalaron que Migliorini había manifestado preocupación por la presencia de personas desconocidas en las inmediaciones de su casa.

A partir de esos datos, la Policía detuvo a un vecino de la víctima. Durante un allanamiento en su domicilio, los investigadores encontraron las llaves del auto de la mujer, un elemento que el sospechoso no habría podido justificar.

Posteriormente, el avance de la causa permitió detener a otras dos personas, una de ellas menor de edad. Los investigadores intentan determinar ahora el grado de participación de cada uno de los sospechosos.

La Justicia continúa con las pericias, el análisis de pruebas y la toma de testimonios para reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer cómo ocurrió el crimen.