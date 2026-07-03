Imputarán por homicidio culposo al instructor de buceo por la muerte de Sofía Devries

El instructor de buceo Thiago Nahuel Pocovi será imputado el próximo lunes por homicidio culposo en el marco de la investigación por la muerte de Sofía Devries, la joven de 23 años que falleció durante una inmersión en Puerto Madryn, Chubut.

La audiencia de apertura de la investigación se realizará en los Tribunales de Puerto Madryn y estará a cargo de la jueza penal Marcela Alejandra Pérez Bogado. El acusado participará de manera virtual debido a que reside en Buenos Aires.

El hecho ocurrió el 16 de febrero, cuando Sofía participaba de una salida de buceo en el ex pesquero chino Hu Shun Yu 809, hundido hace una década y convertido en uno de los puntos de inmersión de la zona. Su cuerpo fue encontrado dos días después por personal de Prefectura Naval Argentina, en la popa de la embarcación.

Según la hipótesis de la Fiscalía, Pocovi conducía un grupo de siete buceadores y decidió continuar con la actividad pese a que las condiciones de visibilidad eran extremadamente reducidas. Los investigadores consideran que esa situación dificultaba una supervisión directa y efectiva de todos los integrantes del grupo.

La reconstrucción del caso indica que Sofía y su pareja quedaron sin supervisión directa al llegar al fondo, mientras el resto de los buceadores iniciaba el ascenso.

En ese momento, la joven comenzó a presentar signos de malestar y se retiró el regulador. Su pareja intentó asistirla, le ofreció su propio regulador y procuró inflar el chaleco compensador para ascender juntos. Sin embargo, durante la maniobra ambos se separaron y el joven no pudo volver a descender. Sofía murió por ahogamiento.

La Fiscalía considera que la actuación del instructor habría sido contraria a los protocolos y normas de seguridad de la actividad. Por ese motivo, el hecho fue calificado provisoriamente como homicidio culposo.

Durante la audiencia del lunes, los fiscales comunicarán formalmente al imputado los hechos que se le atribuyen y solicitarán la apertura de la investigación penal preparatoria. A partir de esa instancia se profundizará la producción de pruebas para determinar si el caso avanza hacia una acusación y un eventual juicio oral.

Sofía era oriunda de Moreno, provincia de Buenos Aires. Estudiaba Comunicación y Administración, trabajaba en un emprendimiento familiar y generaba contenidos para redes sociales. Había viajado a Puerto Madryn junto a su pareja para avanzar en una certificación internacional de buceo.