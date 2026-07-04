Una adolescente defendió a su madre de una agresión y fue brutalmente golpeada

Una adolescente de 15 años fue golpeada cuando intentó defender a su madre durante un episodio de violencia intrafamiliar ocurrido en Alto Comedero, provincia de Jujuy. Por el ataque, un hombre de 46 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió el pasado 29 de junio. Según la información difundida sobre el caso, la situación comenzó durante una discusión por dinero entre la mujer y su pareja.

En medio del conflicto, el hombre habría amenazado y agredido a la mujer. Ante esa situación, la adolescente intervino para defender a su madre y fue golpeada en el rostro.

La violencia continuó hasta que otro de los hijos de la mujer, un joven de 20 años, intervino y logró reducir al agresor después de un forcejeo. Posteriormente llamó a la Policía para pedir ayuda.

Efectivos de la Seccional Nº 63 llegaron al domicilio y, tras constatar la situación, detuvieron al acusado. El hombre quedó alojado en una dependencia policial por disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

La adolescente recibió asistencia médica por las lesiones sufridas y también contención psicológica debido al estado de shock provocado por el ataque.

Por su parte, la madre fue trasladada a una dependencia policial para formalizar la denuncia y solicitar medidas de protección para ella y sus hijos.

La investigación judicial continúa para determinar las responsabilidades correspondientes y establecer las circunstancias completas en las que ocurrió el episodio.