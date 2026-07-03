Un hombre de 79 años murió luego de que un corte de energía eléctrica dejara fuera de funcionamiento el equipo de asistencia respiratoria que utilizaba de manera permanente. El hecho ocurrió en un geriátrico que, según la investigación, funcionaba sin habilitación en Las Heras, Mendoza.

La víctima fue identificada como Raúl Pereira, quien padecía Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en estado avanzado. Debido a su cuadro de salud, necesitaba asistencia respiratoria de forma continua.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, cuando se produjo el corte de luz el equipo dejó de funcionar. La Justicia intenta establecer qué medidas adoptaron las personas responsables del lugar y si existió una demora en solicitar asistencia médica.

Según la información incorporada a la causa, ante la falta de restitución del servicio eléctrico se habría avisado al hijo del hombre, quien lo trasladó en un vehículo particular hasta el Hospital Carrillo. Al llegar al centro de salud, los médicos constataron que ya había fallecido.

El establecimiento funcionaba en una vivienda ubicada sobre calle Benavente al 600 y alojaba a unas diez personas mayores. Los investigadores buscan determinar las condiciones en las que se encontraban los residentes y si el lugar contaba con los controles sanitarios correspondientes.

Tras la muerte, la Fiscalía ordenó una serie de allanamientos y la detención de la mujer señalada como propietaria y responsable del geriátrico. Durante los procedimientos se secuestró documentación y otros elementos que serán analizados para reconstruir el funcionamiento del establecimiento y las circunstancias previas al fallecimiento.

También intervinieron inspectores municipales y personal del área de Salud para avanzar con la clausura del lugar y verificar las condiciones de alojamiento y cuidado de las personas mayores.

La investigación continuará en la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados. La situación procesal de la mujer detenida será definida a partir del avance de las actuaciones y de las pruebas reunidas en el expediente.