Villa Cañás avanza con la pavimentación de calles: ya se completaron seis de las siete cuadras previstas

La Municipalidad de Villa Cañás continúa con el plan de pavimentación y mejoramiento de calles en distintos sectores de la ciudad. Actualmente, los trabajos se concentran en calle 53, entre 68 y 70.

En ese tramo, las tareas comenzaron con el retiro de las capas de hormigón que se encontraban deterioradas. Posteriormente se realizaron trabajos de movimiento y nivelación del suelo para preparar la base de la calzada.

La obra también incluyó la construcción de un nuevo cordón cuneta en una de las manos y avanzó con la colocación de hormigón elaborado.

Los trabajos forman parte del plan de mejoramiento de la infraestructura vial urbana que se desarrolla con financiamiento del Gobierno de Santa Fe, a través del Programa Obras Urbanas (POU).

De acuerdo con la información oficial, hasta el momento fueron pavimentadas completamente seis arterias de las siete contempladas en el plan.





Las obras finalizadas corresponden a calle 61 entre 56 bis y 58; calle 63 entre 54 y 56; calle 57 entre 40 y 42; calle 65 entre 54 y 56; calle 65 entre 52 y 54; y calle 66 entre 55 y 57.

El objetivo de las intervenciones es mejorar las condiciones de circulación y avanzar con la infraestructura urbana en diferentes sectores de Villa Cañás.