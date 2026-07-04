Villa Cañás avanza con la pavimentación de calles: ya se completaron seis de las siete cuadras previstas

Los trabajos continúan en calle 53, entre 68 y 70, donde se realizaron tareas de preparación del suelo, construcción de cordón cuneta y colocación de hormigón.
Villa Cañás04/07/2026Angelina Antonioli VidalAngelina Antonioli Vidal

La Municipalidad de Villa Cañás continúa con el plan de pavimentación y mejoramiento de calles en distintos sectores de la ciudad. Actualmente, los trabajos se concentran en calle 53, entre 68 y 70.

En ese tramo, las tareas comenzaron con el retiro de las capas de hormigón que se encontraban deterioradas. Posteriormente se realizaron trabajos de movimiento y nivelación del suelo para preparar la base de la calzada.

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La obra también incluyó la construcción de un nuevo cordón cuneta en una de las manos y avanzó con la colocación de hormigón elaborado.

Los trabajos forman parte del plan de mejoramiento de la infraestructura vial urbana que se desarrolla con financiamiento del Gobierno de Santa Fe, a través del Programa Obras Urbanas (POU).

De acuerdo con la información oficial, hasta el momento fueron pavimentadas completamente seis arterias de las siete contempladas en el plan.

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Las obras finalizadas corresponden a calle 61 entre 56 bis y 58; calle 63 entre 54 y 56; calle 57 entre 40 y 42; calle 65 entre 54 y 56; calle 65 entre 52 y 54; y calle 66 entre 55 y 57.

El objetivo de las intervenciones es mejorar las condiciones de circulación y avanzar con la infraestructura urbana en diferentes sectores de Villa Cañás.

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