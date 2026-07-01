Scaloni mantiene dudas en el equipo para enfrentar a Cabo Verde

La Selección argentina afrontará este viernes un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final, con el objetivo de avanzar a los octavos. A pocas horas del encuentro, el entrenador Lionel Scaloni mantiene algunas dudas en la formación inicial.

En el arco estará Emiliano Martínez, quien dejó atrás la lesión en uno de sus dedos y disputó sin inconvenientes los tres partidos de la fase de grupos.

Las principales incógnitas aparecen en la defensa. En el lateral izquierdo, el cuerpo técnico debe definir si será titular Nicolás Tagliafico, ya recuperado de una molestia muscular, o Facundo Medina, de destacadas actuaciones en los primeros encuentros del torneo.

La otra duda está en la zaga central, donde Lisandro Martínez podría ser acompañado por Cristian Romero o Nicolás Otamendi. En el lateral derecho estará Nahuel Molina.

En la mitad de la cancha no habría cambios. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister conformarán el mediocampo, mientras que Thiago Almada actuará unos metros más adelantado como enlace.

En ataque, la única certeza es la presencia de Lionel Messi. El puesto restante se lo disputan Lautaro Martínez y Julián Álvarez, quienes buscan consolidarse como acompañante del capitán.

Posible formación de Argentina:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.