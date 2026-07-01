Una publicación de un niño en TikTok activó un operativo en Diego de Alvear y San Gregorio

Una publicación realizada en TikTok por un niño de 11 años activó un importante operativo judicial y policial en las localidades de Diego de Alvear y San Gregorio, en el departamento General López, luego de que el contenido fuera considerado potencialmente riesgoso por las autoridades.

La intervención fue ordenada por la fiscal Mayra Vuletic, tras recibir una advertencia de la División Judicial de Delitos Cibernéticos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Policía Federal Argentina sobre una publicación que podía representar un peligro para la integridad del menor.

El procedimiento comenzó durante la madrugada del lunes en Diego de Alvear, donde inicialmente se creía que residía el niño. Sin embargo, los efectivos constataron que el menor vivía en San Gregorio, por lo que se dio intervención al personal policial de esa localidad.

Con autorización de la madre, los agentes ingresaron a la vivienda y comprobaron que el niño se encontraba durmiendo y en buen estado de salud. Posteriormente, por disposición de la Fiscalía, se secuestró el teléfono celular del menor para analizar el origen, el contexto y el alcance de la publicación que motivó la alerta.

Durante el procedimiento también se realizó una inspección en el domicilio para determinar si existía algún arma de fuego relacionada con el contenido difundido en la red social. Según informaron las autoridades, no se halló ningún arma de fuego.

No obstante, la familia entregó voluntariamente un arma de aire comprimido, que fue secuestrada preventivamente por orden de la fiscalía para incorporarla a la investigación.

Además de las medidas investigativas, la fiscal dispuso entrevistar a los padres del menor y dar intervención al área de Acción Social de San Gregorio y a la Delegación de Niñez, con el objetivo de realizar un seguimiento de la situación familiar y brindar el acompañamiento correspondiente.