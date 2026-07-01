Santilli avanza con su equipo y retoma el diálogo con gobernadores

A pocas horas de asumir como jefe de Gabinete, Diego Santilli comenzó a delinear las prioridades de su gestión. Entre los principales objetivos figuran la conformación de un equipo propio y la reactivación de las negociaciones con los gobernadores para avanzar con los proyectos que impulsa el Gobierno nacional.

Uno de los ejes centrales será fortalecer el vínculo con los mandatarios provinciales con el objetivo de reunir el respaldo necesario para el tratamiento de distintas iniciativas en el Congreso. Entre ellas, aparece como prioridad la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO.

Según trascendió, varios gobernadores dialoguistas ya habían manifestado su respaldo a esa propuesta, aunque también reclamaban cambios en la conducción política y respuestas a demandas vinculadas con los recursos para las provincias.

En paralelo, Santilli terminará de definir durante los próximos días la estructura de la Jefatura de Gabinete. La intención es incorporar funcionarios de su confianza, aunque algunos integrantes del equipo anterior continuarían con nuevas responsabilidades.

Entre los nombres que seguirían en funciones se encuentran Gustavo Coria, quien asumiría como secretario de Interior, e Ignacio Devitt, que estaría al frente de la Vicejefatura de Interior. Su tarea principal será coordinar la gestión del área y fortalecer la relación con el Congreso.

También continuaría en el Gobierno Daniel Scioli, además del equipo de comunicación que acompaña a Santilli desde su etapa como dirigente del PRO.

En cuanto a su futuro político, el nuevo jefe de Gabinete busca mantener el foco exclusivamente en la gestión. Tras la ceremonia de jura, su esposa, Analía Mairona, aseguró que este no es momento para especulaciones electorales y remarcó que la prioridad es el trabajo al frente de la Jefatura de Gabinete.