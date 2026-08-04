El senador provincial por el departamento San Javier, Oscar Dolzani, quedó en el centro de las críticas luego de publicar en sus redes sociales un video en el que se lo observa tomando mate y utilizando el teléfono celular mientras conducía por una ruta.

Las imágenes fueron registradas por una persona que viajaba en el asiento del acompañante. Durante la grabación, el legislador aparece con el mate en una mano y el celular en la otra, mientras seleccionaba música, sonreía y bailaba frente a la cámara.

Aunque en el tramo filmado no se observaban otros vehículos circulando cerca, la conducta fue cuestionada por el riesgo que implica conducir sin mantener la atención y el control adecuado del vehículo.

El video fue compartido por el propio senador y rápidamente generó repercusiones en las redes sociales y en medios de comunicación de la provincia.

Desde organismos vinculados con la seguridad vial le señalaron al legislador que utilizar el teléfono y realizar otras acciones mientras se conduce representa una práctica peligrosa.

Luego de la polémica, Dolzani publicó un nuevo video en el que reconoció su responsabilidad y pidió disculpas.

“En virtud de un video que se hizo viral hace unos días en el que yo iba conduciendo, escuchando música con el teléfono en una mano y el mate en la otra, quiero decir que está totalmente mal”, expresó.

El senador agregó: “Quiero reconocer mi error y pedir disculpas. He hecho algo muy malo que no se debe hacer”.

También descartó que la ausencia de tránsito pudiera justificar su conducta. “Más allá de que pueda explicar de mil formas que no venía nadie en el frente y que no andaba nadie, está mal, muy mal”, sostuvo.

Algunos medios locales mencionaron la versión de que la publicación habría buscado aumentar la exposición pública del legislador. Sin embargo, esa interpretación no fue confirmada.