El Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe inauguró este martes una nueva sala destinada al Servicio de Neurología, uno de los sectores de referencia provincial para la atención de pacientes con accidentes cerebrovasculares y otras patologías neurológicas.

La obra fue ejecutada por la Sociedad de Beneficencia y contempla camas de internación distribuidas en seis habitaciones totalmente equipadas. También se incorporaron consultorios y dependencias técnicas destinadas a tareas de investigación, docencia y formación de residentes.

El acto fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por la ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio; el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; autoridades del hospital y representantes de la entidad que impulsó los trabajos.

Pullaro destacó el aporte de la Sociedad de Beneficencia y aseguró que la intervención refleja “un trabajo solidario, comprometido y pensando en los demás”.

El mandatario también valoró el funcionamiento del sistema sanitario provincial y afirmó que los equipos de salud son “el corazón de nuestro sistema sanitario, del cual estamos orgullosos”.

Por su parte, Ciancio remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado, las organizaciones y la comunidad. “Estos espacios no son nada sin un equipo de salud valioso que nos hace sentir orgullosos de la salud pública santafesina”, señaló.

El director del Hospital Cullen, Bruno Moroni, sostuvo que la nueva sala permitirá mejorar la calidad de atención y brindar mayor comodidad a los pacientes, además de mejores condiciones laborales para los profesionales.

El sector dispone también de una Unidad de Neurofisiología, donde se realizan electroencefalogramas, electromiografías y estudios de potenciales evocados visuales y somatosensitivos.

Según se informó durante la inauguración, el Cullen es el único hospital del sistema público santafesino que realiza polisomnografías para estudiar trastornos del sueño. También cuenta con videoelectroencefalografías prolongadas, utilizadas para el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia.

El jefe del Servicio de Neurología, Carlos Martínez, señaló que la nueva sala representa el trabajo de las personas que participaron del proyecto y destacó el compromiso del personal para brindar una atención “de calidad y humana”.