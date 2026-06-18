El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, firmó este jueves el memorando de entendimiento que formaliza el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. La rúbrica se realizó en calidad de mediador, según confirmó la oficina del mandatario pakistaní a través de un comunicado oficial.

El documento, denominado “Memorando de Entendimiento de Islamabad entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán”, fue dado a conocer el miércoles y contiene 14 puntos destinados a avanzar en la normalización de las relaciones entre ambos países tras meses de tensión.

La firma de Sharif se concretó luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario iraní, Masoud Pezeshkian, validaran electrónicamente el acuerdo durante la madrugada.

Entre los principales aspectos del memorando se encuentra la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. Además, Estados Unidos se comprometió a levantar el bloqueo naval que mantenía sobre la zona y a flexibilizar determinadas restricciones financieras impuestas a Irán.

Por otro lado, el acuerdo establece las bases para futuras conversaciones técnicas relacionadas con el programa nuclear iraní, uno de los temas centrales que generaron tensiones entre ambas naciones en los últimos años.

En este marco, Pakistán desempeñó un papel clave como facilitador de las negociaciones que permitieron alcanzar el entendimiento. La firma del memorando representa un paso significativo hacia la reducción de las tensiones en Medio Oriente y abre una nueva etapa de diálogo diplomático entre Washington y Teherán.