La Comuna de Sancti Spíritu continúa trabajando en la planificación de nuevas obras de infraestructura con el objetivo de acompañar el crecimiento de la localidad.

El presidente comunal, Cristian Vincenti, mantuvo un encuentro con el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, para analizar el estado de proyectos en ejecución y definir nuevas etapas de planificación.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran la construcción de viviendas, la ampliación de la red de agua potable y la continuación del adoquinado de calle San Martín, intervenciones que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer la infraestructura urbana.

Desde la Comuna destacaron la relevancia de mantener un trabajo articulado con la Provincia, ya que permite transformar gestiones en obras concretas que generan mejores servicios, oportunidades y desarrollo para la comunidad.

Con estas acciones, la administración local apunta a consolidar un plan de obras públicas que responda a las necesidades habitacionales, urbanas y de servicios esenciales de Sancti Spíritu.