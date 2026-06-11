Chovet fortalece la alimentación saludable con huerta comunal

El proyecto abastece semanalmente al Comedor Comunitario, a la Casa de la Tercera Edad y se extiende a escuelas y familias, promoviendo hábitos saludables.
 
Regionales11/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La huerta comunal de Chovet continúa consolidándose como un espacio clave de producción local, educación ambiental y promoción de hábitos saludables. Con cosechas de verduras y plantas aromáticas, el proyecto abastece semanalmente al Comedor Comunitario Integral y a la Casa de la Tercera Edad, extendiendo además su alcance a escuelas y familias de la localidad.

Impulsada por el Gobierno de Chovet, la iniciativa busca no solo producir alimentos frescos sino también fomentar prácticas sustentables y fortalecer la participación comunitaria en torno a la alimentación saludable.chovet_huerta

Entre los productos cosechados se encuentran tomates, remolacha, perejil, acelga, zanahoria, ajo, papas, rabanito, espinaca, lechuga y achicoria. A estos se suman plantas aromáticas como albahaca, menta, curry y orégano, que amplían la diversidad y los usos culinarios de la producción local.

“La huerta no solo genera alimentos para quienes más lo necesitan, sino que también promueve consumo saludable en toda la comunidad”, indicaron desde el gobierno local.

En paralelo, se entregaron bancales a instituciones educativas para que los estudiantes incorporen prácticas de producción orgánica dentro de las escuelas. Esta propuesta pedagógica integra alimentación saludable, educación ambiental y trabajo colaborativo, permitiendo que los alumnos conozcan los ciclos de crecimiento de los alimentos y refuercen su vínculo con la naturaleza.

La comuna también fomenta huertas institucionales y domiciliarias, promoviendo el compostaje para aprovechar residuos orgánicos, enriquecer el suelo y reducir la generación de desperdicios, contribuyendo a una gestión más ecológica de los recursos.

Con la mirada puesta en ampliar el impacto del programa, se anunció que próximamente se realizará una segunda entrega de semillas a vecinos e instituciones educativas. La iniciativa busca acompañar a más familias y fortalecer la producción sustentable en la localidad.

“Estamos convencidos de que este tipo de acciones contribuyen a mejorar la calidad de vida, fomentar hábitos saludables y consolidar el trabajo comunitario”, afirmaron desde la comuna.

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Firmat: encontraron un tobogán y un sillón en los canales

LORENA ACOSTA
Regionales05/06/2026
El Municipio detectó elementos de gran tamaño obstruyendo desagües durante tareas de mantenimiento. Advierten sobre el riesgo de anegamientos ante lluvias intensas.
La Municipalidad de Firmat continúa realizando trabajos de limpieza y mantenimiento en los canales y desagües de la ciudad con el objetivo de garantizar el correcto escurrimiento del agua, especialmente ante la llegada de precipitaciones de gran intensidad.
Sin embargo, durante los operativos más recientes, los trabajadores municipales se encontraron con una situación tan llamativa como preocupante. Entre los residuos retirados aparecieron objetos de gran tamaño, como un tobogán y un sillón, que estaban bloqueando parcialmente el paso del agua en distintos sectores de la red de drenaje.
Desde el gobierno local señalaron que este tipo de elementos representa un serio problema para el funcionamiento de los desagües, ya que puede provocar obstrucciones y aumentar el riesgo de anegamientos cuando se registran lluvias abundantes.
En este marco, las autoridades realizaron un llamado a la responsabilidad ciudadana y solicitaron a los vecinos evitar arrojar residuos en la vía pública, zanjas o canales. Además, recomendaron que, ante alertas meteorológicas, quienes ya hayan sacado sus bolsas de residuos las vuelvan a ingresar a sus domicilios hasta que finalice el evento climático.
Según indicaron, la colaboración de la comunidad resulta fundamental para mantener la infraestructura hídrica en condiciones y reducir el impacto que pueden generar las tormentas en distintos barrios de la ciudad.
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