La huerta comunal de Chovet continúa consolidándose como un espacio clave de producción local, educación ambiental y promoción de hábitos saludables. Con cosechas de verduras y plantas aromáticas, el proyecto abastece semanalmente al Comedor Comunitario Integral y a la Casa de la Tercera Edad, extendiendo además su alcance a escuelas y familias de la localidad.

Impulsada por el Gobierno de Chovet, la iniciativa busca no solo producir alimentos frescos sino también fomentar prácticas sustentables y fortalecer la participación comunitaria en torno a la alimentación saludable.

Entre los productos cosechados se encuentran tomates, remolacha, perejil, acelga, zanahoria, ajo, papas, rabanito, espinaca, lechuga y achicoria. A estos se suman plantas aromáticas como albahaca, menta, curry y orégano, que amplían la diversidad y los usos culinarios de la producción local.

“La huerta no solo genera alimentos para quienes más lo necesitan, sino que también promueve consumo saludable en toda la comunidad”, indicaron desde el gobierno local.

En paralelo, se entregaron bancales a instituciones educativas para que los estudiantes incorporen prácticas de producción orgánica dentro de las escuelas. Esta propuesta pedagógica integra alimentación saludable, educación ambiental y trabajo colaborativo, permitiendo que los alumnos conozcan los ciclos de crecimiento de los alimentos y refuercen su vínculo con la naturaleza.

La comuna también fomenta huertas institucionales y domiciliarias, promoviendo el compostaje para aprovechar residuos orgánicos, enriquecer el suelo y reducir la generación de desperdicios, contribuyendo a una gestión más ecológica de los recursos.

Con la mirada puesta en ampliar el impacto del programa, se anunció que próximamente se realizará una segunda entrega de semillas a vecinos e instituciones educativas. La iniciativa busca acompañar a más familias y fortalecer la producción sustentable en la localidad.

“Estamos convencidos de que este tipo de acciones contribuyen a mejorar la calidad de vida, fomentar hábitos saludables y consolidar el trabajo comunitario”, afirmaron desde la comuna.