Este jueves, el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 dará inicio con el partido entre México y Sudáfrica, correspondiente a la primera fecha del Grupo A. El encuentro se jugará en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México, a partir de las 16 horas (hora argentina), con cobertura de Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

El arbitraje estará a cargo del brasileño Wilton Sampaio, mientras que en el VAR participará el paraguayo Eduardo Cardozo. Este duelo revive la inauguración de Sudáfrica 2010, cuando los africanos se adelantaron con un gol de Siphiwe Tshabalala y los mexicanos empataron gracias a Rafael Márquez.

México busca superar sus últimas actuaciones en mundiales, afectadas por la denominada "maldición del cuarto partido", al quedar eliminado en octavos de final de manera recurrente desde 1994 hasta 2022. Sus mejores desempeños como anfitrión fueron en 1970 y 1986, alcanzando los cuartos de final.

Por su parte, Sudáfrica llega como el equipo con menos protagonismo del grupo, con resultados recientes que incluyen derrotas frente a rivales considerados de menor nivel como Panamá, Nicaragua y Jamaica.

Más tarde, a las 23, se disputará el otro partido de la primera fecha del Grupo A: Corea del Sur vs República Checa, en el Estadio Chivas de Guadalajara. El árbitro será el egipcio Amin Mohamed Omar y el VAR estará a cargo de Mahmoud Ashour. Corea del Sur mantiene presencia constante desde 1986 y alcanzó semifinales en 2002, mientras que República Checa regresa a un Mundial tras 2006, buscando avanzar más allá de la fase de grupos.