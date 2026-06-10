Durante el acto, realizado en el Salón Blanco de la Sede de Gobierno en Rosario, Pullaro destacó que los recursos obtenidos del ordenamiento de las cuentas públicas se destinarán a generar avales que faciliten el acceso al financiamiento para proyectos comerciales, industriales, agropecuarios y de servicios. “Invertimos los recursos que ahorramos en un momento económico muy difícil del país con el objetivo de que nuestras pymes puedan crecer, desarrollarse, invertir y generar empleo”, afirmó.

Lamothe resaltó el carácter estratégico de la iniciativa, considerando que Fogafe “viene a resolver problemas concretos para todo el entramado productivo santafesino” y permitirá dinamizar el acceso al crédito, un desafío central del sector productivo nacional. La provincia destinará 7.500 millones de pesos al fondo, con capacidad de apalancar hasta 30.000 millones de pesos en financiamiento.

La actividad incluyó la presentación del programa Innova CFI, orientado a impulsar empresas de base tecnológica mediante inversión directa, financiamiento y asistencia estratégica. Cecilia Fernández Bugna, gerente general de Fiduciaria CFI, indicó que se trata del primer fondo de capital de riesgo con integración provincial, pensado para acompañar empresas tecnológicas con potencial de desarrollo.

Además, se firmó un convenio para fortalecer el Fondo Provincial de Educación Técnica (Fopet), destinado a mejorar infraestructura, talleres, laboratorios, equipamiento e impulsar proyectos de innovación tecnológica y productiva en establecimientos educativos de la provincia.

Del acto participaron los ministros de Economía, Pablo Olivares; de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y de Educación, José Goity; junto a legisladores como Ciro Seisas y Germán Scavuzzo.