En el marco del Día del Periodista, celebrado el 7 de junio, el intendente de Villa Cañás, Norberto "Tito" Gizzi, y el director de Cultura, Matías Migliavacca, visitaron los estudios de Sonic TV durante la emisión del programa Mateando, que lleva adelante José Rosas como parte de una experiencia de pasantías.

Durante la entrevista, las autoridades municipales entregaron un presente al equipo periodístico y explicaron el motivo de la iniciativa, que forma parte de una tradición impulsada desde el inicio de la gestión municipal para reconocer la tarea de los trabajadores de prensa de la ciudad.

Gizzi recordó que años atrás el municipio organizaba desayunos con periodistas y representantes de los medios locales, una actividad que debió modificarse tras la pandemia. Desde entonces, se optó por acercar el reconocimiento directamente a cada medio de comunicación.

"Los periodistas son formadores de opinión y cumplen una función fundamental al transmitir a la comunidad la información relacionada con los servicios, las obras y las actividades que se desarrollan en la ciudad", expresó el mandatario.

Por su parte, Migliavacca destacó la importancia del periodismo en un contexto donde circula una gran cantidad de información a través de las redes sociales. En ese sentido, remarcó el valor de contar con profesionales que trabajen con información verificada y permitan a los vecinos conocer lo que sucede en Villa Cañás.

Además, el funcionario señaló que, desde su rol al frente del área de Prensa y Difusión municipal, mantiene un vínculo permanente con los medios locales para comunicar las acciones y actividades que impulsa el gobierno de la ciudad.

Durante el encuentro también hubo palabras de reconocimiento para Josefina Rosas, quien conduce el programa de streaming como parte de su formación. Tanto Gizzi como Migliavacca destacaron su participación y lo alentaron a continuar desarrollando su vocación vinculada a la comunicación.

La visita formó parte de una recorrida por distintos medios de Villa Cañás, con el objetivo de agradecer el trabajo diario de quienes cumplen la tarea de informar a la comunidad.