Rescatan 18 perros desnutridos en un criadero clandestino

Los animales fueron hallados durante un allanamiento por una investigación de presunto maltrato animal. Una pareja quedó detenida y también secuestraron armas de fuego.

Un operativo realizado en la ciudad bonaerense de San Pedro permitió rescatar a 18 perros de raza Braco Alemán que presentaban signos compatibles con desnutrición. El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda que era investigada tras una denuncia por presunto maltrato animal.

La causa se inició semanas atrás luego de que una vecina alertara sobre el funcionamiento de un posible criadero clandestino en una propiedad ubicada en la intersección de las calles Fray Cayetano Rodríguez y Hermano Indio. Según indicó, los animales se encontraban en malas condiciones y desde el lugar se escuchaban frecuentemente ruidos similares a disparos.

A partir de esa denuncia, la Unidad Funcional de Instrucción N°11 impulsó una investigación por una posible infracción a la Ley 14.346 de protección animal. El allanamiento fue realizado por efectivos policiales junto a veterinarios municipales, personal de Bromatología y agentes de Fiscalización General.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron 18 perros de distintas edades. Aunque no presentaban heridas visibles, los especialistas detectaron cuadros compatibles con desnutrición y realizaron controles para evaluar su estado sanitario.

Además, en el inmueble fueron secuestradas una pistola Browning calibre 9 milímetros con seis municiones y una pistola Bersa calibre .22 con ocho proyectiles. Ambas armas se encontraban cargadas, según informaron fuentes vinculadas a la investigación.

Por disposición de la fiscalía, el matrimonio que residía en la vivienda quedó imputado por presuntos malos tratos y actos de crueldad hacia los animales, además de tenencia ilegal de armas de fuego.

Mientras continúa la investigación, los perros permanecerán provisoriamente en el predio bajo supervisión de veterinarios municipales, que realizarán controles periódicos para monitorear su estado de salud y alimentación.